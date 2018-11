Juan Marín: "Podría prometer 600.001 empleos, pero no me creerían"

"No voy a prometer 600.000 euros. Podría prometer 600.001 y quedaría mejor que el PP. Pero los andaluces no me iban a creer". El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta en las elecciones del próximo 2 de diciembre, Juan Marín, cree que el Gobierno andaluz debe apostar "por los que generan empleo", y por ello ha anunciado una "reforma fiscal muy ambiciosa: Ya hemos demostrado que bajando los impuestos se recauda más, hay más actividad económica y de esa forma se puede generar empleo".

"No es cuestión de sumar escaños. Nosotros no hablamos de sillones o puestos, sino de proyectos"

Juan Marín fue entrevistado anoche en el programa Acento Andaluz, de 7 TV Andalucía, en un programa especial realizado en las azoteas del complejo Metropol Parasol de Sevilla. El candidato de Cs se refirió al controvertido impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, "el de las hipotecas, para que nos entendamos", y recordó que el Gobierno andaluz, con Susana Díaz como consejera de Presidencia, Griñán de presidente y María Jesús Montero como consejera de Hacienda, decidió en 2012 subir del 1,2% al 1,5% el impuesto. "Parece que entonces no sabía la señora Díaz que eran los ciudadanos los que lo pagaban".

El candidato de Cs aseguró que "se respira un aire de cambio. Y ese soplo de aire fresco sólo lo puede traer un partido limpio, como Ciudadanos", dijo Juan Marín. El problema del PSOE, señaló, "no es el tiempo que lleva, sino que siempre ha hecho la misma política. Y eso le va a pasar factura".

Marín se refirió, en este sentido, a las cifras de paro, las trabas burocráticas, la presión fiscal... y la corrupción. "El PSOE es la historia interminable de la corrupción. Y los andaluces quieren políticos limpios. Susana Díaz no puede ser del PSOE cuando le interesa y cuando se habla de corrupción decir que eso no va con ella. El PSOE, en todo este tiempo, ha hecho lo que ha hecho".

Para el candidato de Cs, que reconoció sentirse "defraudado en lo personal" por la presidenta de la Junta, afirmó que "Susana Díaz está acostumbrada a poner excusas, pero no a dar explicaciones". Y recordó que la Oficina Anticorrupción que ahora ella anuncia como promesa electoral estaba en el pacto de investidura que ella misma incumplió. "¿Qué pasó con la Faffe? Se creó una comisión de investigación en el Parlamento y la señora Díaz lo disolvió cuando le interesó".

Una "campaña limpia"

El líder de Cs en Andalucía criticó, en este sentido, que "Díaz pide una campaña limpia, ¿y eso significa que no se puede hablar de lo que ha ocurrido?", se preguntó. "La realidad no es lo que dice Cs, sino la que es: la de la tasa de paro, la del abandono escolar temprano y la de la corrupción. Ella no puede estar ajena".

Marín, además, cuestionó el discurso de Díaz acerca de que habrá que repetir las elecciones si el PSOE no consigue una mayoría suficiente para gobernar. "No puede amenazar a los andaluces diciendo que o gobierna ella o bloqueo", afirmó el candidato de Cs. "Los andaluces tienen que ir a votar con ilusión y sin miedo ni resignación. Que no se conformen con lo que hay. A Inés Arrimadas en Cataluña le dijeron que no se podía ganar y ganó", concluyó.

Sólo un de cada 10 está conteno con el PSOE

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, señaló este miércoles, al respecto de los sondeos, que "sólo muestran estados de opinión y tendencias". Pero reconoció que estas tendencias "siempre dicen lo mismo: que Cs es el único partido que crece y que sólo uno de cada diez andaluces está contento con la gestión de la administración andaluza".

Juan Marín se refirió al día después del 2-D y al respecto dijo que "no es cuestión de sumar escaños", en referencia a la posibilidad de que Cs y PP sumen mayoría absoluta. "Nosotros no hablamos de sillones y puestos, sino de proyectos".

Marín está convencido de que le tocará a su partido "liderar el cambio" tras el 2-D. Y, en este sentido, entiende que tendrá que sentarse a hablar con todas las formaciones tras las elecciones. "Pero no se puede volver a firmar un acuerdo con quien incumple su palabra".

"Mi obligación es la de hablar, dialogar y buscar apoyos. Pero mi padre me enseñó que cuando uno firma un acuerdo, se da un apretón de manos o da su palabra, eso hay que cumplirlo, cueste lo que cueste", dijo.

"No nos fiamos de Díaz"

Juan Marín recordó que "con Díaz firmamos un acuerdo porque no nos fiábamos de su palabra. Por eso los votos de Ciudadanos no van a servir para que la señora Díaz les siga tomando el pelo a los andaluces".

Insistió en que el "riesgo de repetir las elecciones no existe, salvo que los partidos sólo persigan el sillón de la Presidencia. Nosotros no estamos en eso, sino en sacar un Gobierno de cambio en Andalucía", aseguró Marín.

El candidato de Cs valoró de forma muy positiva el papel desempeñado por esta formación en la legislatura que ahora expira. "No me arrepiento de que los andaluces paguen ahora dos puntos menos de IRPF o que estén exentos de pagar el impuesto de Sucesiones los que hereden menos de un millón de euros". Se podía haber hecho más, dijo el candidato de Cs, "pero finalmente Susana Díaz y el PSOE-A decidieron romper el pacto y no cumplir el resto de los acuerdos pendientes firmados con Ciudadanos. A nosotros, después de eso, se nos acabó la paciencia y la confianza".