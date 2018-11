Urkullu plantea a Torra "aprovechar" la mayoría en el Congreso

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha trasladado al president de la Generalitat, Quim Torra, la "necesidad de aprovechar la actual mayoría parlamentaria" en la que se sustenta el Gobierno de Pedro Sánchez para intentar buscar una solución al encaje de ambas comunidades en el Estado.



Urkullu y Torra han mantenido hoy en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria, su primera reunión para analizar la situación política.



En una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación, ambos presidentes han dejado patentes sus diferencias en torno a la estrategia para ahondar en el autogobierno de ambas comunidades.



El lehendakari ha defendido ante el president de la Generalitat de Cataluña la "necesidad de hacer efectiva la vía de la distensión y del diálogo político e institucional".



Tras asegurar que es "conocedor" de que los gobiernos español y catalán "apelan" a la vía del diálogo para resolver la actual situación política, Urkullu se ha referido a la mayoría que aprobó la moción de censura contra Mariano Rajoy.



A su juicio, esta mayoría es "una vía que puede propiciar un cauce de solución política a la situación, siempre que exista una auténtica voluntad de acuerdo".



Urkullu ha reiterado su posición favorable a una redefinición del Estado como una realidad "plurinacional", una idea que ya se recogía en la Declaración de Barcelona de 1998, acordada por PNV, CiU y el BNG.



Ha defendido la "vigencia" de este planteamiento veinte años después de la aprobación de este texto y ha hablado de hacer pedagogía también sobre el significado del derecho de autodeterminación que, ha dicho, "no lleva implícito solo la independencia".



Urkullu ha defendido la celebración de consultas convocadas de manera "legal y pactada" en el seno de la Unión Europea y ha citado el caso de que Escocia pudiera celebrar un referéndum sobre su continuidad en la UE tras el brexit.



Ambos presidentes han compartido su "preocupación por la gravedad de la aplicación del artículo 155 el año pasado" en Cataluña.



"Cataluña y Euskadi son dos naciones, dos comunidades políticas singulares, que compartimos una historia de institucionalización progresiva y la aplicación del artículo 155 es un precedente que menoscaba y pone en riesgo nuestro autogobierno", ha sentenciado.



Ha defendido la voluntad de aumentar el autogobierno "singular y reconocido" en Euskadi, pero siendo consciente de la "pluralidad" del país y a partir del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.



El lehendakari, que ha sido invitado por Torra a visitar a los políticos independentistas catalanes encarcelados, ha recordado que el pasado mes de agosto ya visitó al exvicepresident Oriol Junqueras y que no tiene "ningún problema" en visitar al resto si así se le solicita.



Ha reiterado su posición en contra del mantenimiento de la prisión preventiva y ha mostrado su solidaridad con "todos los representantes políticos, institucionales y sociales que se encuentran presos".



"Padecen una situación de prisión provisional que no tiene ningún sentido humanitario ni político y reitero una vez más mi solicitud de que sean puestos en libertad", ha concluido.