"Altura de miras" para resolver titularidad Mezquita-Catedral

La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha pedido "altura de miras" para resolver con la "máxima responsabilidad por todas las partes" la cuestión sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral que, ha insistido, tiene que ser "de dominio público".



En una entrevista con Efe, la regidora ha dicho que la situación jurídica del templo "tiene que retrotraerse a 2006", antes de su inmatriculación por parte de la Iglesia y ha defendido que su titularidad es "del pueblo de Córdoba".



"Seguimos manteniendo que hay un respeto y un impulso además de lo que significa el culto católico dentro de la Mezquita-Catedral", ha expresado Ambrosio, que ha asegurado que las "tareas del Gobierno municipal y su compromiso y su responsabilidad en este momento histórico están hechas".



Ambrosio se ha mostrado "convencida" de que se llegará a "soluciones", aunque ha reconocido que se esta a la espera "de las decisiones" que el Gobierno tome sobre este asunto para ver "de qué forma conseguimos revertir esta situación".



En un año en el que junto a la Mezquita-Catedral, el Casco Histórico y la Fiesta de los Patios la ciudad ha logrado su cuarta distinción patrimonial universal con Medina Azahara, la regidora ha abogado por realizar un debate "muy exigente y riguroso" sobre el modelo turístico de Córdoba.



"Hay que reflexionar sobre nuestras fiestas y desde luego, la más singular y la que más nos identifica es la de los patios" y, aunque se apoya a los propietarios con "la bonificación del IBI o garantizar un recurso tan básico como el del agua", es necesario revisar los conceptos de "cantidad y calidad".



"Si se termina convirtiendo en una fiesta en la que tenemos miles de visitantes, pero no incrementamos el gasto de ellos en Córdoba, o no incrementamos las pernoctaciones, todo esto no estará dando los suficientes resultados", ha apuntado Ambrosio.