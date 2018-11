Los precios subieron un 2,1 % interanual en Andalucía en octubre

Los precios subieron en Andalucía un 2,1 % en octubre respecto al mismo mes del año anterior, con un acumulado en lo que va de año del 1,6 % y un crecimiento sobre agosto de nueve décimas, según los datos facilitados hoy por el Instituto Nacional de Estadística.



Por grupos, el de Transporte es el más inflacionista, con una subida del 5,6 % desde octubre del año pasado, seguido por la Vivienda (2,7 %), mientras los precios solo han bajado en Andalucía en Ocio y Cultura, un 0,1 %.



En Comunicaciones y en Hoteles, cafés y restaurantes, los precios subieron en un año un 2,1 %; en Alimentos y bebidas no alcohólicas y en Bebidas alcohólicas y tabaco, un 1,7 %; en Enseñanza, un 1,4 %; en Vestido y calzado, un 1 %, en Otros, un 0,7 % y en Menaje un 0,1 %. En Medicina los precios no variaron.



Con respecto al mes de septiembre, la subida más significativa se produjo en Vestido y calzado, un 10,8 %, mientras en el resto de los grupos las subidas o bajadas no fueron muy significativas.



En lo que va de año, desde enero, el grupo más inflacionista es el de Transporte, con un 4,4 %, y en el que los precios más han bajado es el de Vestido y calzado, un 2,1 %.



La provincia andaluza con más inflación, en índice interanual, es Granada, con una subida de precios del 2,4 %, seguida de Almería, con el 2,2 %; Huelva y Málaga, con el 2,1 %; Córdoba, Jaén y Sevilla, con el 2 %; y Cádiz con e l1,7 %.



En el total nacional, el índice de precios de consumo (IPC) registró un crecimiento interanual del 2,3 % en octubre, un avance similar al contabilizado el mes anterior, en esta ocasión mantenido por el encarecimiento del transporte y, en menor medida, por el ocio y la cultura.