Díaz: "Bajaremos 9 puntos el paro; ya hemos creado 400.000 empleos"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, candidata del PSOE-A a la reelección en las elecciones del próximo 2 de diciembre, prometió este martes rebajar en 9 puntos la tasa de desempleo. "Realmente no es una promesa, ya lo he hecho", dijo Díaz, que recordó que durante esta legislatura se han creado 400.000 nuevos empleos y hay ahora medio millón de parados menos que en 2015.

La anomalía en una democracia no es gobernar 40 años, sino no asumir los resultados electorales

Susana Díaz fue entrevistada en el espacio Acento Andaluz, de 7 TV Andalucía, realizado desde las azoteas del complejo Metropol Parasol de Sevilla. Durante la entrevista, la presidenta y candidata socialista apuntó que, "con el tejido productivo que tenemos y un ciclo económico positivo, se puede seguir reduciendo el diferencial de la tasa de paro" que mantiene Andalucía con respecto al resto de España.

"Confío en que en esta ocasión haya más andaluces que voten al PSOE de los que lo votaron en 2015. Es normal que la primera vez que yo me presentaba los andaluces no me conocieran. Pero ahora han visto que hemos recortado el diferencial de la tasa de paro, que hemos generado un clima de confianza para la inversión y que estamos recuperando derechos que se perdieron durante la crisis y estamos ampliando otros".

Díaz se mostró convencida de que ganará las elecciones. Su reto es conseguir una "mayoría sólida" que permita al PSOE eludir el "bloqueo" de la oposición. "Es la única garantía de estabilidad, avance y bienestar desde la igualdad".

En este sentido, se remontó a lo que ocurrió hace tres años y medio y aseguró que "aquí, afortunadamente, sólo tardamos 80 días en llegar a un acuerdo. Pero en España pasó un año y hubo que repetir las elecciones. Eso es una irresponsabilidad", señaló Susana Díaz.

"Hay partidos que no quieren el voto de los ciudadanos ni para gobernar ni para estar en la oposición, sino para bloquear y para generar inestabilidad", afirmó la candidata socialista. "Es importante salir a ganar, pero también respetar los resultados".

Díaz, en este sentido, respondió a las críticas de algunos partidos por el hecho de que el PSOE lleve cerca de cuarenta años gobernando en Andalucía. "¿Por qué han gobernado otros treinta años en Castilla y León? ¿O en Galicia? Porque los ciudadanos han querido. La anomalía en una democracia es no asumir los resultados electorales", aseguró la candidata socialista.

Una derecha torcida

"Algunos se enfrentan a estas elecciones como la primera vuelta de unas elecciones generales", señaló Díaz, en clara alusión al líder del PP, Pablo Casado, que ha anunciado que estará durante la campaña once días en Andalucía. "Que venga las veces que quiera. Será que no tiene confianza en su candidato".

Respecto a Ciudadanos, que ha sido su socio en la legislatura que ahora llega a su fin, Susana Díaz dijo no entender "que tire por la borda lo bueno que ha conseguido en este tiempo. Es un síntoma de que las decisiones no se toman en Andalucía". "Rivera no piensa en Andalucía, sino en su guerra con Casado por liderar la derecha", apuntó. Y criticó también que este último "esté blanqueando a Vox, dando por buenas sus propuestas racistas y xenófobas".

"Para defender un proyecto no hace falta insultar"

La presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, aseguró también que nadie del PP ni de su grupo joven, Nuevas Generaciones (NNGG), le ha pedido disculpas tras llamarla "rata" en una campaña en redes sociales. "Un político no tiene por qué soportarlo todo. Se expone a ser criticado, pero nadie tiene derecho a insultarte. Para defender un proyecto político no hay que faltar a nadie", expresó Díaz durante la entrevista.

La presidenta andaluza se refirió también a la corrupción. Aunque eludió valorar el juicio del caso ERE, "cuya vista oral aún no ha terminado". Sí se refirió al caso de las tarjetas de la Faffe con las que sus responsables abonaron servicios en prostíbulos. "Los que para atacar al Gobierno buscan cosas que ocurrieron muchos años antes demuestran que he cumplido mi compromiso. Dije que a este Gobierno no lo iba a señalar nadie y que no tendría una sola mancha", apuntó Díaz.

Además, insistió en la colaboración del Gobierno andaluz con la Justicia. "Le hemos dado las claves, los portátiles y los códigos. Otros se dedicaban a romper discos duros y nosotros dábamos los ordenadores", indicó.

El "gracejo" de Díaz

Susana Díaz apeló de nuevo a los insultos que, según ella, reciben los andaluces por parte de algunos representantes de la clase política. "Que nos critiquen lo que nos tengan que criticar. A mí la primera, que soy la presidenta. Pero que nos traten con el mismo respeto que a otros territorios".

Díaz, así, aseguró que "muchos de los insultos que he tenido que escuchar sobre Andalucía no se los he escuchado a los mismos dirigentes referidos a otros territorios". En este punto, la candidata socialista en las elecciones del próximo 2 de diciembre se refirió a su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la financiación de los partidos políticos y a las referencias a su "gracejo" por parte del portavoz del PP en dicha comisión.

"Algunos asocian el gracejo a un nivel cultural o educativo inferior. Y lo hacen desde el clasismo, el desdén y la supremacía de quienes nos miran por encima del hombro. Ya está bien", señaló. "Esos ataques no son ni ingenuos ni casuales", concluyó la candidata del PSOE-A.