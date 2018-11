Teresa Rodríguez dice que Chaves es un "ignorante o un mentiroso"

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha criticado que el expresidente andaluz Manuel Chaves dijera en el juicio de la pieza política de los ERE que "no se acuerda de nada y que no se enteraba de nada", lo que le convierte en un "ignorante o un mentiroso".



En la presentación a la prensa de las medidas anticorrupción que pondría en marcha Adelante Andalucía, Rodríguez ha dicho que en el juicio Chaves dijo "constantemente" que no recordaba nada, y ha concluido que esa forma de actuar supone que "hemos tenido unos presidentes durante 36 años que eran ignorantes o que son unos mentirosos, y eso es muy duro".



"Pero lo más duro de los casos de corrupción es que puede que se estén produciendo en estos momentos" porque no se han puesto en marcha medidas que la eviten, ha subrayado Rodríguez tras proponer la creación de una oficina anticorrupción de extracción parlamentaria con capacidad investigadora y sancionadora.



Las medidas para luchar contra la corrupción es uno de los dos ejes del programa de gobierno presentado hoy por Adelante Andalucía para los dos primeros años, que se compone de 24 iniciativas.



El otro eje es el blindaje de los servicios públicos de calidad, según han detallado Rodríguez, que es la líder de Podemos en Andalucía, y el cabeza de lista de Adelante por Sevilla, Antonio Maíllo, el coordinador andaluz de IU.



Ambos dirigentes han explicado que las 24 medidas para los 24 primeros meses de legislatura son demandas ciudadanas aprobadas en los numerosos contactos que han mantenido con diversos colectivos para preparar el programa electoral, y han dicho que las impulsarán desde el Gobierno o desde la oposición.



También han criticado que el Gobierno presidido por Susana Díaz (PSOE) y apoyado por Ciudadanos "ha negado" numerosos derechos a los andaluces, y han destacado que su objetivo es devolver esos derechos durante la próxima legislatura.



Respecto al blindaje de los servicios públicos que palíen los "recortes" de Díaz y Ciudadanos, Adelante plantea que los servicios sociales supongan como mínimo un 2 % del PIB de los presupuestos, la educación el 5 % y las políticas de salud el 7 %.



Para luchar contra la corrupción y una dentro de una "férrea apuesta por la transparencia", Adelante propone como medida urgente la Ley de Cuentas Claras y Abiertas, además de la oficina anticorrupción independiente.



Otras medidas anunciadas suponen la creación de una banca pública que facilite el crédito a las pymes y la economía social; leyes que permitan acabar "con el drama de los desahucios" y acciones para proteger a la infancia con una Ley de Protección de los Derechos y otra Ley de Atención Infantil Temprana para los menores de entre 0 y 6 años con trastornos. EFE