CIA accede a grabación que apunta a príncipe saudí en caso Khashoggi

Un miembro del comando que asesinó al periodista Jamal Khashoggi instó a un superior por teléfono que "le dijera a su jefe" que los agentes habían cumplido su misión, lo que apuntaría al príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudí, según The New York Times a partir de una grabación a la que accedió la CIA.



Según tres personas familiarizadas con una grabación del asesinato de Khashoggi recopilada por la inteligencia turca y compartida con la agencia de inteligencia estadounidense, la CIA, poco después de que el periodista Khashoggi fuera asesinado el mes pasado en el consulado saudí, un miembro del equipo de asesinos instó a un superior por teléfono que "le dijera a su jefe" que los agentes habían cumplido su misión.



La grabación, compartida el mes pasado con la CIA, es vista por los miembros de la inteligencia estadounidense como una de las pruebas más sólidas que vincularían al Príncipe Mohammed con el asesinato de Khashoggi, residente de Virginia (EE.UU) y columnista del Washington Post, cuya muerte provocó una protesta internacional.



Si bien el príncipe no fue mencionado por su nombre, los oficiales de inteligencia estadounidenses creen que "su jefe" era una referencia al Príncipe Mohammed.



Agentes de inteligencia turcos han trasladado a sus homólogos estadounidenses que creen que Maher Abdulaziz Mutreb, uno de los 15 saudíes que habrían sido enviados a Estambul para asesinar a Khashoggi y que es un oficial de seguridad que viajaba con frecuencia con el Príncipe Mohammed, era quien estaba hablando con uno de los ayudantes del Príncipe.



El Ejecutivo de Turquía confirmó hoy que compartió con varios gobiernos, entre ellos el francés, grabaciones de audio y transcripciones relativas al asesinato del periodista Jamal Khashoggi.