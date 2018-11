Culpable de asesinato al autor del atropello múltiple en Melbourne

Un jurado australiano declaró hoy culpable de asesinato y otros delitos a James Gargasoulas, autor del atropello deliberado perpetrado el 20 de enero de 2017 en Melbourne, que causó seis muertos y 27 heridos.



Una portavoz del Tribunal Supremo del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, dijo a Efe que el "veredicto fue unánime" respecto a las seis acusaciones que pesan contra Gargasoulas por asesinato y 27 por "conducta imprudente que pone en peligro la vida".



La sentencia no se conocerá hasta el próximo año, ya que el acusado, que se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua, deberá volver al tribunal el 29 de enero para hacer su declaración o no de culpabilidad.



Esto se hará en tres vistas tras las cuales el juez emitirá su fallo.



En la vista de hoy acudieron varios heridos y familiares de fallecidos en el suceso, entre ellos un bebe y una niña de diez años, que no pudieron reprimir las lágrimas al oír los nombres de las víctimas.



Las imágenes de las cámaras de seguridad presentadas como prueba en el juicio muestran el atropello de las víctimas, incluido el de Zachary Matthew-Bryant, de tres meses, que aterrizó a 68 metros del lugar del impacto.



Otros testigos relataron como vieron a Gargasoulas tomar el volante con las dos manos y acelerar contra los peatones.



El atropello ocurrió en la céntrica calle Bourke de Melbourne, la misma en la que el viernes un hombre de 30 años de origen somalí, identificado como Hassan Khalif Shire Ali, mató un hombre e hirió a otras dos personas con un cuchillo antes de ser abatido por la policía.