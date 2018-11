Sánchez impulsará la jubilación forzosa y el registro de horarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que el Ejecutivo impulsará la recuperación de las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y establecerá el registro obligatorio de los horarios de trabajo para evitar abusos.



Sánchez ha citado estas decisiones entre la serie de medidas que incluye en su "agenda de cambio" y que, según ha asegurado en su intervención en un acto organizado por Expansión, prevé que se conviertan en realidad en los próximos meses.



Ante un auditorio entre los que se encontraban varios ministros y el líder del PP, Pablo Casado, ha enumerado decisiones futuras en varios ámbitos, entre ellos el laboral y con el objetivo de reducir la precariedad.



Ha sido entonces cuando ha mostrado su determinación de recuperar las jubilaciones forzosas por edad en el marco de los convenios colectivos y fijar un registro obligatorio de los horarios de los trabajadores.



La primera de esas decisiones la ha considerado una política que puede facilitar el empleo y la segunda ha dicho que puede evitar abusos de las empresas y facilitar la resolución de discrepancias.



También ha citado en este contexto su intención de recuperar el valor de la negociación colectiva y reforzar la causalidad de la contratación temporal, así como el anunciado deseo del Gobierno de reducir el número de contrataciones.



En concreto, según ha recordado Sánchez, serían esencialmente tres los tipos de contratos: uno indefinido, uno temporal y otro de formación o relevo.



De la misma forma ha apostado por reducir sustancialmente el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, dejando solo aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables y necesitados.



Su "agenda del cambio" incluye también para antes de fin de año un plan de choque por el empleo joven, poniendo el énfasis en la mejora de las competencias digitales y de las competencias en lengua extranjera.



De la misma forma ha ratificado una próxima ley de Formación Profesional para desarrollar el modelo de FP dual, incorporando a las empresas mediante fórmulas flexibles y creando consorcios en todo el territorio nacional.



En el terreno de las instituciones del sector financiero, ha recordado que se reforzará la arquitectura institucional de los organismos de regulación y supervisión mediante la creación de una autoridad que llevará por nombre Autoridad Nacional de Estabilidad Financiera, y una Autoridad Independiente para la Protección del Cliente Financiero.



Una ley de cambio climático y transición energética y una estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas han sido otras de las iniciativas que ha resaltado el presidente del Gobierno.



Sánchez ha ratificado su determinación de seguir gobernando con "ambición reformista" y ha considerado que los presupuestos son una herramienta importante para llevarla a cabo.



Al hilo de ello ha recordado que el texto presupuestario se encuentra en periodo de negociación, que no tira la toalla y por eso tiende la mano al resto de partidos.



Pero ha advertido de que el Gobierno cuenta con más herramientas, y si no hay mayoría suficiente para unos nuevos presupuestos hará "modificaciones" en las actuales cuentas del estado y "serán otros los que tengan que dar las explicaciones".



Sánchez, que se ha mostrado convencido de que el actual ciclo expansivo de la economía española aún tiene "años de bonanza por delante, ha considerado que los ciclos económicos no mueren de viejos.



A su juicio se agotan por acumulación de desequilibrios fundamentales como endeudamiento privado, deuda pública, balanza por cuenta corriente y tasa de paro, y eso ha dicho que es justamente lo contrario de lo que ocurre actualmente en la economía española.