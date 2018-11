Moreno admite que el voto a Vox puede hacer perder al PP posibilidades

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha admitido hoy que el voto a Vox "puede hacer perder posibilidades" en Andalucía, porque "fracciona" los apoyos de la derecha y podría provocar, por culpa de la Ley D'Hondt, que los escaños que perderían los populares pasaran a Podemos.



En un desayuno informativo organizado por el Club Siglo XXI en Madrid, Moreno ha apelado por eso al voto útil para el PP como única garantía para el cambio en Andalucía.



Según el líder de los populares andaluces es "muy difícil" la entrada de Vox en el Parlamento andaluz, pero también ha admitido que ese partido "fracciona, claro que fracciona".



Y se ha dirigido a los ciudadanos que "de buena fe" estén pensando en votar a Vox para advertirles de que su apoyo a ese partido "no les servirá ni mucho menos" para conseguir un escaño, pero sí puede provocar que el PP "no pueda liderar el cambio en Andalucía".



En presencia del cabeza de lista por Córdoba, José Antonio Nieto, Moreno ha señalado que en circunscripciones como esa se puede dar la "paradoja" de que los votos a Vox "refuercen a la izquierda radical" porque acaben inclinando el reparto de escaños en favor de Podemos.



Juanma Moreno ha reconocido por otro lado que el "peor enemigo" del PP en Andalucía es la abstención, y ha recordado que los votantes de su partido participan mucho menos en las autonómicas que en las generales, con una diferencia de hasta ocho puntos.



Ha considerado que si lograse al menos recuperar la mitad de esa diferencia de participación sería presidente de la Junta.



El candidato popular ha recalcado que las encuestas que maneja su partido no contemplan en ningún caso el "sorpasso" de Ciudadanos al PP, y muestran que es posible un cambio político en Andalucía liderado por los populares con el apoyo del partido naranja.



Ha señalado que según los sondeos la suma de PP y Ciudadanos estaría entre 53 y 57 escaños -la mayoría absoluta está en 55-, dependiendo de si hay más o menos participación. Por eso, ha insistido, el cambio está "al alcance de la mano".



Además, ha asegurado que las encuestas reflejan por primera vez que en torno a un 60 por ciento de los votantes cree con otro partido en la Junta mejoraría la gestión, y eso demuestra que la mayoría, incluidos votantes del PSOE, anhelan dicho cambio.



Tras recordar que lo que promete el PP es un gobierno reformista en Andalucía con una bajada masiva de impuestos, Juanma Moreno ha vuelto a hablar de la relación con los independentistas del Gobierno que preside Pedro Sánchez para criticar a la presidenta andaluza, Susana Díaz.



Ha señalado en este sentido que el PSOE se ha convertido en "cómplice" de las políticas de los independentistas y ha criticado que Susana Díaz no diga "ni una sola palabra de lo que está sucediendo en Cataluña".



El candidato del PP en Andalucía ha sido presentado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien Moreno ha definido como un referente.



Y ha señalado que Feijóo ostenta un título que está "en vías de extinción", el de presidir un Gobierno con mayoría absoluta en la Cámara.



También estaba en el acto el líder del PP, Pablo Casado, con quien Moreno ha dicho tener plena sintonía y que personaliza, ha dicho, ese futuro "al alcance de la mano" que tienen los populares para volver al Gobierno.