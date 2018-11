Casado recordará a Sánchez sus exigencias a Rajoy si no aprobaba PGE

El líder del PP, Pablo Casado, recordará el próximo miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus exigencias del pasado mes de marzo al entonces jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de que convocara elecciones o se sometiera a una cuestión de confianza si no sacaba adelante los Presupuestos.



"¿Está de acuerdo el presidente del Gobierno con la opinión de Pedro Sánchez afirmando que, si no se aprueban los presupuestos, o se anticipan elecciones o hay que someterse a una cuestión de confianza?", es la pregunta que Casado ha registrado para la sesión de control del Congreso del miércoles.



Pedro Sánchez también responderá a una pregunta del portavoz de ERC, Joan Tardà, interesado en saber si hace una "valoración positiva del sistema judicial español".



Le dirigirá una tercera cuestión el diputado del PNV Mikel Legarda, en su caso para conocer su opinión sobre la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que dio la razón a España por retrasar la excarcelación de varios presos de ETA al no computarles las penas que habían cumplido en Francia.



Desde Ciudadanos, la diputada Melisa Rodríguez preguntará por la coordinación del Ejecutivo a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, destinataria también de otra pregunta de la portavoz del PP, Dolors Montserrat con la que quiere saber si piensa que "la paciencia de los españoles es infinita".



La reacción del Gobierno ante la polémica sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados en relación con las hipotecas será objeto de interés para diputados de Unidos Podemos, que plantearán al Gobierno cómo piensa "limitar el poder de la banca" y si cree "justo" que hasta ahora los ciudadanos pagaran este tributo.



El PP también llevará el asunto a la sesión para tratar de dilucidar cómo el Ejecutivo garantizará que los bancos no repercutirán el impuesto en el coste de las nuevas hipotecas.



A la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el PP le preguntará por los criterios de la Abogacía del Estado en las penas pedidas en la causa del procés, y Ciudadanos por la huelga de jueces y fiscales.



El grupo popular también se dirigirá al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre destituciones en su Departamento y Unidos Podemos sobre los controles policiales basados en perfiles raciales.



Además, en vísperas de la campaña electoral andaluza, el PP ha reservado varias cuestiones sobre el paro y la despoblación en Andalucía para el pleno de control del miércoles.



En la sesión de control, el Gobierno contestará también a una interpelación de Ciudadanos sobre la concesión de indultos a líderes independentistas catalanes y otra con la que el PP quiere que la ministra Delgado aclare las "orientaciones políticas" que reciben los funcionarios del Ministerio de Justicia.