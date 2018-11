El PP de Juanma Moreno promete reorganizar el SAS

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha prometido hoy que si es elegido presidente de la Junta de Andalucía impulsará una reorganización del Sistema Andaluz de Salud (SAS) y un plan de infraestructuras sanitarias "sin precedentes" en la comunidad autónoma



Moreno ha señalado en la presentación del programa de Sanidad del PP andaluz, en Huelva, que está dispuesto a "hacer un cambio" en el sistema sanitario andaluz que, ha preciado, "es posible porque, a pesar de tener déficit en infraestructuras y un mal sistema de organización, tenemos la base, que son buenos profesionales".



"No voy a poner políticos al frente de la gestión sanitaria, quiero liderazgo clínico", ha apostillado el líder del PP andaluz, quien ha anunciado que se reunirá con los profesionales sanitarios para "alcanzar acuerdos y poner en marcha ese nuevo modelo de organización sanitaria que necesita Andalucía".



Moreno ha recordado que la sanidad "ha sido nuestro caballo de batalla durante los tres años y medio que ha durado esta legislatura" y ha opinado que es "sumamente importante, puesto que todos los ciudadanos vamos a necesitar los servicios sanitarios a lo largo de nuestra vida; por tanto, la gestión de la sanidad es completa y absolutamente necesaria".



Tras precisar que la presentación del programa la ha hecho en Huelva por ser esta provincia "el epicentro de la pésima gestión socialista del SAS", ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma "que menos invierte por habitante en sanidad, a pesar de los golpes de pecho de los socialistas cuando hablan de ella".



Ha remarcado que hay datos "más que suficientes para confirmar que la gestión pública sanitaria en Andalucía es pésima, "a pesar de los buenos sanitarios que tenemos, probablemente los mejores de España, que son vocacionales y que son los que han impedido que el sistema público de salud no haya colapsado ya".



El programa del PP-A apuesta, ha remarcado, por una sanidad "de calidad para todos e igualitaria", para que los andaluces "vivamos donde vivamos, tengamos los mismos derechos y servicios".



Tras abogar por "empezar a cambiar muchas cosas dentro del sistema público de salud", se ha referido a la Atención Primaria, con cuyos profesionales, que han anunciado movilizaciones, se ha solidarizado, y ha prometido que si es presidente de la Junta de Andalucía, limitará el número de citas diarias a 15 y habrá 10 minutos por paciente, "para que tengan tiempo para que haya esa relación de confianza".



En materia de atención oncológica, ha prometido un máximo de 30 días para el diagnóstico y que se aborde esta enfermedad en toda la comunidad autónoma, "porque en estos casos, cuanto mas rápido y mejor se hagan las cosas más posibilidades hay de que el paciente se recupere de la enfermedad".



No más de 60 días para que se lleve a cabo una operación quirúrgica, o de 15 para que citen al paciente en Consultas Externas, son otras de las propuesta del PP, que también quiere acabar con la subasta de medicamentos, pues Andalucía es "la única región que la utiliza, privando a los ciudadanos de tener todo un rosario de fármacos que están disposición del resto de españoles; quiero los mejores fármacos para los andaluces", ha indicado.



También ha prometido equiparar a los profesionales sanitarios andaluces con los del resto de España para "reconocer y dignificar su profesión" y ampliar la cartera de servicios, acabando con la lista de espera en reproducción asistida, haciendo el cribado de cáncer de colón para toda Andalucía desde los 50 años, o dotando de equipos de ictus especializados a todas las provincias.



Se recoge también en el programa sanitario del PP-A la introducción de la enfermera escolar, proporcionar el sistema de monitorización a todos los diabéticos que lo soliciten y destinar "muchos más recursos" a la investigación.



"Lo que se pretende es poner la sanidad andaluza a funcionar, dentro del ese cambio histórico que se va a iniciar en Andalucía dentro de tan sólo tres semanas", ha concluido.