Andalucía con 1.862 licencias, tercera comunidad con más vehículos VTC

Andalucía, con 1.862 licencias, es la tercera comunidad autónoma con más vehículos de alquiler con conductor (VTC), tras Madrid, con 6.252 y Cataluña, con 2.171 automóviles, según los últimos datos oficiales.



A nivel provincial, Málaga es la tercera provincia española con más VTC, con 1.169 licencias, superada por Barcelona, con 2.036, y por los mencionados 6.252 vehículos de Madrid.



El número de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC) no para de incrementarse y, aunque lo hace de una forma más moderada, se ha disparado en los últimos seis meses más de un 70 %, lo que equivale a más de 4.600 licencias adicionales, dejando el total rozando las 12.500.



De hecho, si en mayo el número de licencias de VTC era de 7.821 a nivel estatal, a comienzos de noviembre esta cifra se elevaba a 12.463.



En el caso de Madrid la evolución en el número de licencias de VTC es aún más significativa con un crecimiento que supera el 75 % en el periodo hasta registrar 6.252, más de la mitad de las que hay en todo el país.



A pesar del crecimiento del número de licencias VTC, las de taxi no han seguido la misma tendencia y desde mayo su aumento ha sido del 1,5 % hasta las 65.781.



Con ello, actualmente el número de licencias de taxi en España es más de cinco veces superior al de VTC.



Y es que una gran parte de las licencias de VTC actuales se han ido obteniendo por vía judicial aprovechando el vacío legal que se produjo en España con la aprobación en 2009 de las leyes conocidas como "Ley Paraguas" y "Ley Ómnibus" sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que liberalizaron el sector de transportes dejando sin efecto el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi que existía previamente.



Así, hubo empresas que habiéndoles denegado la autorización de VTC en vía administrativa recurrieron a los tribunales, muchos de los cuales les han ido reconocido estas autorizaciones mediante sentencia judicial.



Con todo ello, el número de licencias VTC no ha dejado de incrementarse en los últimos meses llegando a aumentar en casi mil nuevas de septiembre a octubre, una cifra que se ha ido reduciendo progresivamente.



Para regular esta situación, el Consejo de Ministros convalidó el pasado 28 de septiembre un real decreto ley -que se tramitará como proyecto de ley, que faculta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a regular la actividad de los vehículos VTC con un régimen transitorio de cuatro años para que adapten la legislación, un plazo que se podrá extender a seis años en determinados supuestos.



Tras su convalidación en la Cámara Baja, el sector del taxi ha pedido a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que empiecen a regular "de inmediato" y, por lo que respecta al caso concreto del Ayuntamiento de Madrid, Fedetaxi (la asociación mayoritaria del sector) ya ha avanzado que si el consistorio no pone en marcha estas medidas no descartan convocar paros o movilizaciones.



Cabe recordar que el sector del taxi secundó paros a finales de julio y el 1 de agosto en las principales capitales para reclamar que se respete la proporción de una licencia de VTC por cada treinta de taxi.