Protestas sin incidentes contra el Supremo en las capitales andaluzas

Protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas se han desarrollado esta tarde sin incidentes en las ocho capitales andaluzas, con una participación de varios centenares de personas en cada convocatoria.



Estas movilizaciones han sido convocadas por Unidos Podemos e IU, así como por otras organizaciones políticas, sindicales y sociales, como las plataformas anti desahucios o la federación de asociaciones de consumidores Facua.



La manifestación más multitudinaria ha tenido lugar en Sevilla, donde casi un millar de personas se han concentrado frente a los juzgados del Prado de San Sebastián, en un acto en el que la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha instado al Gobierno central a cambiar la ley hipotecaria "para que dejen de ser los trabajadores los paguemos los platos rotos de las políticas de austeridad y los desmanes de la banca”.



Entre los participantes en esta protesta ha figurado el diputado de IU en el Congreso Miguel Ángel Bustamante, quien ha considerado que “hay que salir a la calle, mostrar la indignación y luchar porque el decreto de Pedro Sánchez no es más que un pacto con la banca, ya que supone que el impuesto no tiene carácter retroactivo”.



En Málaga, unas 150 personas, según la Policía Nacional, se han concentrado frente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y han coreado lemas como "la banca siempre gana y no nos da la gana", "que no, que no nos representan", o "ahí está la cueva de Alí Babá", a la vez que se han portado pancartas en las que se podía leer "no al segundo rescate con nuestro dinero".



Entre los participantes había integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, simpatizantes de Recortes Cero, Podemos y Adelante Andalucía y afiliados a CCOO, entre otros.



En la manifestación de Cádiz, en la que han participado unas doscientas personas, la candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha enfatizado que "ya está bien de regalarle este país a los bancos" y ha denunciado que "cuando la Justicia no protege al más débil nos encontramos en un estado financiero, no uno de derecho".



Rodríguez y ha pedido la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y que se aclaren los eventuales "intereses económicos de los miembros del alto tribunal" en un "ejercicio de transparencia".



Más de un centenar de personas se han concentrado en Córdoba frente a la Ciudad de la Justicia en una protesta que se ha desarrollado con normalidad y ha concluido con la lectura de un escrito contra la decisión judicial.



Entre los manifestantes figuraban los tenientes de alcalde de IU en el ayuntamiento cordobés, Alba Doblas y Pedro García, así como el histórico líder de esta formación, Julio Anguita.



En Granada, la protesta se ha celebrado ante la sede central del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde CCOO ha reunido a decenas de personas, en una movilización a la que también han acudido representantes de UGT, Podemos, IU, PCA o Stop Desahucios, y en la que se han exhibido pancartas que denunciaban "abusos de la banca".



Un centenar de personas se ha concentrado ante el Palacio de Justicia de Huelva, convocados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en una movilización en la que se han mostrado pancartas con mensajes como “Por las libertades y el bien común” o “La Justicia, avaros y represores”.



También se han coreado lemas como “Tenemos la solución, los banqueros a prisión” o “Sí se puede ellos no quieren”.



En Jaén otro millar de manifestantes de han concentrado ante la Audiencia, en una concentración en la que han participado el secretario provincial de CCOO , Francisco Cantero, y representantes de partidos políticos y formaciones de izquierda.



En Almería han sido alrededor de medio centenar los manifestantes en una concentración en la que el secretario provincial de CCOO, Antonio Valdivieso, ha mostrado su "indignación" por el "cambio de criterio" del Tribunal Supremo "en apenas una semana" que, según él, deja "patente la falta de independencia del poder judicial".



Ha reclamado que se "depuren las responsabilidades" de los cargos del Supremo y del poder judicial y ha pedido a los partidos "que no se queden sólo en la indignación, sino que pasen a la acción" y apuesten por "unas políticas que sean mucho más equitativas".



A través de su cuenta de Twitter, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha expresado que “la decisión de los jueces sobre el impuesto de las hipotecas es un escándalo supremo”, lamentando “la pasividad de los gobiernos ante los fraudes de la banca”.



“Estamos en las calles para reclamar mejoras en la legislación y multas ejemplarizantes para proteger nuestros derechos”, ha dicho.