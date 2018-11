El Parlamento Vasco recuerda a todas las víctimas con ausencia del PP

El Parlamento Vasco ha recordado hoy en Vitoria a las víctimas del terrorismo, de motivación política y de abusos policiales en un acto con motivo del Día de la Memoria en el que han participado el Gobierno Vasco y todos los grupos parlamentarios, excepto el PP.



El Día de la Memoria se celebra el 10 de noviembre desde su instauración en 2010, una fecha elegida por ser el único día en el calendario en el que no ha habido personas que han sufrido atentados terroristas mortales.



Ese primer año se recordó en exclusiva a las víctimas del terrorismo, y a partir de 2011 se incluyeron en el homenaje también a las víctimas de abusos policiales, motivo por el que el PP no participa, sino que organiza su propio acto -este año es en Irun (Gipuzkoa)- para recordar solo a los damnificados por el terrorismo.



Por este mismo motivo Ciudadanos ha decidido no estar presente ni en el acto del Parlamento ni en el del Gobierno Vasco, que se celebrará este mediodía en San Sebastián y en el que tomarán la palabra, además del lehendakari, Iñigo Urkullu, cinco hijas de asesinados por organizaciones terroristas y por la violencia policial que cuentan con reconocimiento legal.



El homenaje organizado por el Parlamento Vasco se ha desarrollado como cada año frente a la puerta principal de la Cámara, donde se ubica el monumento a las víctimas del terrorismo, "Brújula de medianoche".



El acto ha estado presidido por el lehendakari y por la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, que ha leído un fragmento de la declaración aprobada por el Instituto Vasco de la Memoria Gogora con motivo del día de la Memoria, que este año se ha centrado en analizar la actitud de la sociedad vasca en relación con el terrorismo y la violencia.



"Podemos y debemos hablar de sombras y luces", ha señalado la presidenta de la Cámara. "Lo peor", ha añadido, tuvo que ver con el "abandono que sufrieron las víctimas y con una insuficiente reacción frente al terrorismo y la violencia, especialmente en las décadas de los 70 y 80".



En el lado contrario, "lo mejor" fue la "reacción social y política que, a favor de las víctimas y frente a la violencia, tomó cuerpo especialmente a partir de los 90", ha expuesto.



Tras su intervención, los asistentes han colocado gerberas y rosas blancas en el centro floral colocado junto al pebetero y tras dos minutos de silencio, el acto ha concluido con el "Agur jaunak" interpretado por ertzainas.



Media hora antes, en el exterior del Parlamento, la asociación de familiares de presos de ETA ha celebrado su propio acto del Día de la Memoria, al que han asistido varios cargos públicos de EH Bildu, para reclamar el reconocimiento como víctimas de los muertos en accidentes de tráfico en los desplazamientos a las cárceles para visitar a los reclusos.