Andalucía Game, la cumbre de los videojuegos ¡siguela en directo!

La cumbre andaluza del videojuego por excelencia, Andalucía Game, se convierte de nuevo en el epicentro lúdico 2.0 en Sevilla hoy en la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco), con una emocionante agenda repleta de actividades a las que tienen acceso todos los aficionados previa compra de la entrada solidaria de tan sólo, 1 euro destinado íntegramente a la Fundación Aladina, entidad consagrada en mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes enfermos de cáncer.

Organizado por Publicaciones del Sur y la Fundación Cajasol, Andalucía Game 2018, se celebra nuevamente en la neurálgica plaza de San Francisco de Sevilla, convirtiéndose así en una cita obligada para aficionados de todas las edades y expertos que podrán disfrutar de los últimos lanzamientos de las videoconsolas y dispositivo de última generación, probar demostraciones exclusivas en puestos de juego o apuntarse en campeonatos cargados de premios. Andalucía Game pone a disposición de sus asistentes un espacio de casi 1.000 metros cuadrados.

La primera ponencia fue "The Inexplicable Death in Damipolis", con Rafael Sánchez de Tiesoft, que narró cómo desarrolló el original desarrollo del videojuego de terror que lleva ese nombre. Es una aventura gráfica basada en las películas de 'film noir' que se desarrolla en una mansión. El juego saldrá a principios de año. Es un juego de autor, con su nicho de mercado. Y explicó la ilusión que le hace estar en Andalucía Game contando el lanzamiento de un videojuego él, que es hijo de un albañil y un ama de casa. Entró en detalles sobre las complicaciones que acarrea desarrollar un videojuego, desde su idea inicial hasta su lanzamiento. Este proyecto forma parte de PlayStation Talents.

Posteriormente le llegó el turno a la mesa redonda "Salidas profesionales del videojuego". En las que intervinieron Luis Navarrete (US), Enrique Colinet (The Game Kitchen), Maria José Carrasco (Genera) y Ricardo Martínez (Héroes de Papel) bajo la moderación de Nacho Requena. Enrique Colinet afirma que es un afortunado por ser un "mileurista" haciendo videojuegos en Sevilla. Como entrada realista sobre el panorama no está nada mal. El profesor Luis Navarrete afirma que no se puede vivir en este país de la investigación de videojuegos. Afirma que en la Universidad le va mejor por la parte de desarrollo. Con el Aula de la Facultad de Comunicación ya llevan tres juegos. Afirma que les costó mucho trabajo porque no tuvieron mucho éxito, pero dice ser "perseverante" y va a por un cuarto proyecto. Ricardo Martínez, afirma que "vivir de escribir un libro" es muy complicado. El responsable de Héroes de Papel, cita a varios autores, muy activos, que se dedica a escribir con muchas horas y que con esos royalties se pueden revertir, pero hace falta mucho tiempo. La editorial la conforman principalmente tres personas y están lanzando un libro al mes con la temática de videojuegos. Han dado el salto al mercado latinoamericano recientemente. También han firmado siete traducciones en Francia y en inglés afirma que es más complicado porque "son muy clasistas". Al ser una editorial totalmente indie lo tienen más complicado. El caso de Genera Games es un caso de éxito. Son más de un centenar de personas trabajando. "Es una empresa sevillana, muy familiar, pero a nivel de salarios no puede competir con empresas de Madrid o Barcelona". La programadora de la empresa que desarrolló el juego de éxito Gladiator destaca que sin una persona detrás que aporte el dinero es complicado llegar al público de forma masiva

La siguiente mesa redonda, moderada por Nacho Requena, tuvo como motivo "Desarrollar juegos en Andalucía", contó con la intervención de Rafael Casaucao (Gunstar Studios), Damián Cáceres (DualMirror Games) y Bárbara Domínguez (Muquo Games). Bárbara comenzó destacando la dificultad inicial porque ella es de fuera (Argentina) y cómo poco a poco se fue adaptando pese a la falta de contactos. Damián Cáceres, narró cómo tuvo que "enfrentarse con la realidad" y que Andalucía está "mal vista" y que "nos ponemos peor" en vez de decir "vamos a luchar por nuestro material regional". Forma parte de PlayStation Talents y "entonces ya se te abren más puertas", una "ayudas externas" que nos vienen muy bien. El mayor obstaculo que se ha encontrado desarrollando videojuegos es, en "primer lugar, montar una empresa sin saber cómo hacerlo". Rafael Casaucao destacó que el primer obstáculo era el espacio, el no tener un lugar en condiciones. El segundo es estar gastando dinero y produciendo, que es "como quemar dinero". Todos estaban de acuerdo con la falta de ayudas fiscales a la hora de empezar. Subsistir los primeros meses, con muchos gastos y sin facturar, es lo más complicadas. Respecto al mecenazgo, Bárbara, que desarrolló un proyecto para Kickstarter afirma que "es un dolor". "Cometimos un montón de errores", destacó. En su caso no tuvieron el tiempo suficiente para hacer la precampaña de Kickstarter, que es muy importante, que achaca al desconocimiento, por ser la primera vez. Recomienda pedir una cifra de dinero baja para empezar. "Siempre esta el miedo de que si pongo una cifra muy baja luego no puedo dar lo que estoy prometiendo", lo cual da una idea de lo complicado del asunto. Aconseja que se use al principio más como una campaña de marketing más que como de financiación. La empresa de Damián (DualMirror Games) se ha llevado desarrollando un juego durante un par de años. La demo será lanzada en enero. Rafael Casaucao, ahora que tiene su juego en el mercado, con un juego con seis meses (tres en América), afirma que es pronto para sacar conclusiones porque aún no ha pasado el suficiente tiempo. Afirma que sólo han tenido el márketing que les aporta PlayStation y que les está sirviendo para adquirir experiencia.

Torneos

El deporte electrónico está en auge, por lo que Andalucía Game llevará a cabo seis torneos de algunos de los juegos más famosos del momento. La parrilla de competiciones será variada con el fin de abarcar el mayor número posible de participantes.

Realidad Virtual

El futuro del videojuego ya está aquí y se llama realidad virtual. Los dispositivos Playstation VR, Oculus Rift y HTC Vive estarán disponibles para que todos los presentes alucinen con esta innovadora tecnología. Así, en Andalucía Game habrá seis puestos de Playstation VR, tres de Oculus Rift y dos de HTC Vive.

Experiencia 360º

El vídeo 360º se ha abierto un hueco en el mundo del entretenimiento multimedia. Es un tipo de vídeo en el que el campo de visión abarca la totalidad del entorno de la cámara que está grabando. Ya no hay solo un 'delante' en un vídeo, sino izquierda, derecha, arriba, detrás... vídeo en movimiento al antojo del espectador. En Andalucía Game 2018 se dará a conocer esta tecnología grabando las actividades más destacadas, la adaptación del vídeo a diferentes medios y la visualización en pantalla de vídeos grabados.

Zona Joven

Los más pequeños también tendrán su espacio en Andalucía Game 2018 en la Zona Joven, donde los niños podrán disfrutar de juegos aptos para ellos como ‘New Super Mario Bros’, ‘Mario Kart’, ‘Just Dance’, ‘Let’s Sing’ y ‘LittleBigPlanet’. La nueva consola de Nintendo, Switch, también estará presente con juegos como 1-2Switch, un partygame fácil y accesible para todo tipo de público. En dicha zona también se realizarán actividades de animación adaptadas a la edad de los participantes: bingo musical de BSO de videojuegos, quizzes, juegos de mesa...

Cosplay

Los aficionados al cosplay también tendrán su espacio. Este mundo está íntimamente ligado al del videojuego. Quienes quieran asistir disfrazados de sus personajes favoritos tendrán la oportunidad de conocer a 10 cosplayers de primer nivel, que vestirán el evento e interactuarán con los asistentes firmando autógrafos y haciéndose fotos con todos los que quieran tener un recuerdo inolvidable.

Talleres

En el transcurso de Andalucía Game 2018 habrá varios talleres didácticos relacionados con la industria del videojuego para que cualquier interesado en introducirse en el mundo sepa por dónde empezar. Así, habrá talleres de Modelado 3D, Unity y otros motores de videojuegos; Creación de portales web desde cero; Consejos y trucos para la edición gráfica y más.

Actividades

No sólo habrá videojuegos. En Andalucía Game 2018 se incluirán otras actividades como concursos sobre temáticas variadas (videojuegos, anime, bingos musicales, juegos de mesa, talleres de papiroflexia…) para que, entre partida y partida, el jugador no pierda el ritmo. Los asistentes al evento podrán optar al medio centenar de videojuegos que serán repartidos en directo durante el día de la cumbre por cortesía de Warnes Bros y PlayStation España.

Streaming

El streaming no podía faltar. Las ponencias serán retransmitidas en directo por andaluciainformacion.es y YouTube. Además, cada torneo de videojuegos contará con un comentarista que narrará a tiempo real los enfrentamientos. Las partidas serán grabadas para poder ser disfrutadas a posteriori.

Equipamiento y tentempié

Andalucía Game 2018 trabaja con marcas líderes en el sector audiovisual, por lo que contará con un mínimo de 35 pantallas, 22 ordenadores con periféricos gaming, 24 consolas, 50 mandos, 36 videojuegos, 3 capturadoras de vídeo, cámaras Samsung de 360 grados, 11 dispositivos de realidad virtual...

Ponencias

Siguiendo la línea de lo llevado a cabo en anteriores ediciones, Andalucía Game 2018 albergará diversas charlas, mesas redondas y ponencias con personalidades destacadas del mundo del videojuego, entre las que cabe destacar la asistencia de YouTubers de primer orden ya confirmados. El presentador volverá a ser en esta edición el periodista especializado Nacho Requena.

Habrá disponible dos Meet & Greet con los prestigiosos YouTubers Yoel Ramírez @FolagoR y Sara Pecas @Pecas__, que entre ambos suman más de 550.000 seguidores en Twitter, de 17.00 a 17.45 horas y de 18.00 a 19.30 horas.