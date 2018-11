La Comisión Europea dice que el sistema judicial español "funciona"

La Comisión Europea (CE) dijo hoy que el sistema judicial español "funciona" y que no existe "preocupación" al respecto para el Ejecutivo comunitario, que tiene "competencias limitadas" en materia de Justicia.



"No tenemos ninguna preocupación fundamentada por ninguno de los asuntos mencionados", dijo hoy la portavoz comunitaria Mina Andreeva, a la pregunta de si a Bruselas le inquieta el sistema judicial español, tras la decisión esta semana del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas y la sentencia de la Corte de Luxemburgo por el caso de Arnaldo Otegi.



"A la CE no le corresponde comentar casos judiciales específicos en los estados miembros", subrayó la portavoz comunitaria en la rueda de prensa diaria de la institución.



Recordó asimismo las "competencias limitadas de la CE en el área de Justicia", que hacen que actúe solo en relación con el mecanismo del Estado de derecho, "para detectar problemas más sistémicos en los sistemas judiciales" de los países.



"Por supuesto, se puede estar de acuerdo o no con ciertas sentencias, pero esto no es un asunto sistémico que la CE tenga que examinar. Mientras los sistemas judiciales de los estados miembros funcionen, eso es algo con lo que tienen que tratar las autoridades judiciales nacionales", dijo la portavoz.



Precisó también que en el ámbito de la Justicia, el Ejecutivo comunitario lleva a cabo, por otra parte, un control de ciertos datos de los estados miembros, por ejemplo sobre los plazos que tardan en resolverse los casos en los tribunales o el uso de los sistemas electrónicos.