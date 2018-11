Marín lamenta que PSOE y PP "sigan en el mundial por la corrupción"

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha lamentado que PSOE y PP "sigan en ese campeonato mundial por ver cuál de los dos tiene más corrupción".



En declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con la dirección de la Bodega Privilegio del Condado, en Bollullos (Huelva), Marín ha indicado que así se pudo constatar este jueves en el Senado, durante la comparecencia de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la comisión de investigación de la financiación de los partidos.



"No esperábamos nada de dicha comparecencia, pero pudimos comprobar que PSOE y PP siguen en ese campeonato, ese es el escenario que nos presentaron", ha dicho Marín, quien ha añadido: "Como no queremos que lo paguen los andaluces vamos a insistir en llevar al Parlamento la propuesta de responsabilidad subsidiaria de partidos políticos en caso de corrupción política de nuestros representantes".



En este sentido, ha explicado que "si un partido tiene un diputado, un senador o un representante electo que lleve a una situación como la que estamos viviendo día tras día en esta región, que sea el partido el que pague y no los andaluces, porque estamos cansados de que la corrupción de PSOE y PP la paguen los andaluces, es una vergüenza".



En relación con la reunión celebrada en la bodega onubense, ha destacado la necesidad de que el sector cuente con el "acompañamiento de la administración para poder incorporar I+D+i a sus trabajos y poder dar ese valor añadido a esos caldos".



Se ha referido al impulso de la Formación Profesional Dual que, según ha dicho, ha esstado defendiendo Ciudadanos en el Parlamento andaluz "y cuya ley que se ha quedado en el tintero".



"Es fundamental dar a nuestros jóvenes la posibilidad de formarse en aquellas cuestiones que puedan tener salida al mercado laboral", ha señalado el candidato de la formación naranja.



Por último, ha destacado la necesidad de apoyar a empresarios y emprendedores porque "de lo contrario Andalucía seguirá ocupando las mayores tasas de desempleo y las últimas posiciones en todos los rankings en los que nos queremos situar".