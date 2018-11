Susana Díaz critica la "bendita queja" del PP en Almería

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afeado este viernes las críticas efectuadas por el PP después de que el Consejo de Gobierno autorizara el gasto para reactivar las obras en la Autovía del Almanzora tras haberse anunciado la convocatoria de elecciones y durante el mismo día que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, visitaba la zona, ya que, según ha dicho, esta labor forma parte de su "obligación" y de los "compromisos que adopté con la provincia de Almería".

"Si la queja es que estamos trabajando mucho por Almería y que yo me estoy comprometiendo con esta provincia, cumpliendo con el Consejo de Gobierno en esos compromisos y poniendo el dinero y la financiación, bendita queja", ha dicho la presidenta en declaraciones a los medios en la UAL antes de participar en unas jornadas sobre voluntariado.

Así, ha incidido en el esfuerzo realizado para conseguir que las obras para la citada infraestructura puedan retomarse porque "hubo empresas que entraron en crisis y quebraron". En la misma línea, ha instado a trasladar sus quejas al presidente del PP de Almería, presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien "no es precisamente de mi partido", según ha deslizado la presidenta, por haber alcanzado un acuerdo con el mismo para edificar un centro hospitalario en la localidad roquetera.

Ante esta postura, ha visualizado al PP como "el perro del hortelano, que ni come, ni deja comer, ni hacer nada". "Lo podrían haber hecho cuando estaban en el gobierno y ahora no quieren que lo haga yo", ha añadido la líder del Ejecutivo autonómico, quien ha preguntado a los dirigentes populares si "les parece mal" que "cumpla" sus compromisos. "Me parece que no es la actitud", ha apostillado al respecto.