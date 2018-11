ATA insiste en que "no es el momento" de plantear subir cotizaciones

El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha afirmado que "no es el momento de plantear una subida de cotizaciones de autónomos cuando están cayendo las ventas del comercio, están subiendo los costes, la luz o el gasoil", por lo que ha insistido en que "plantear una subida no es lo que toca".

En declaraciones a los periodistas, Amor ha trasladado la "preocupación" de los autónomos "por lo que pueda ocurrir en el año 2019". En este sentido, ha señalado que los autónomos están "preocupados, desorientados y algo cabreados sobre la posibilidad que se ha planteado en ese acuerdo entre el Gobierno del PSOE y Podemos de subir las cotizaciones".

"Cuando nos decían que iban a bajar los impuestos para los autónomos lo que se pretende es subir más de 1.000 millones en cotizaciones para los autónomos, en torno a 260 euros al año para persona física y 340 para autónomos societarios", ha explicado el presidente de ATA.

En este sentido, Lorenzo Amor ha asegurado que "han enviado una propuesta al Gobierno que evidentemente no tiene nada que ver con lo que proponen ellos". "Pagar más de 40 o 50 euros el año que viene un 70 por ciento de los autónomos no van a poder asumirlo", ha manifestado el presidente de ATA, que ha subrayado que "los autónomos no pueden pagar más".