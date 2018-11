El Gobierno italiano se enroca en 2,4 % del déficit y no prevé multas

El Gobierno italiano reafirmó hoy que mantiene su intención de alcanzar el déficit del 2,4 % del PIB previsto en sus Presupuestos para 2019 y que por el momento no prevé que lleguen sanciones por parte de la Comisión Europea.



Tanto el ministro de Economía, Giovanni Tría, como el vicepresidente y ministro de Trabajo, Luigi di Maio, defendieron en diferentes actos que mantendrán su compromiso para unos presupuestos expansivos que lleven el déficit a la cifra del 2,4 %, pero aseguraron que harán de todo para que no se supere.



Según la previsiones económicas de otoño de la Comisión Europea comunicadas ayer, el déficit público en Italia alcanzará el 2,9 % del PIB en Italia en 2019 y el 3,1 % en 2020.



Di Maio subrayó que estas estimaciones "están equivocadas" y que el objetivo será explicar ahora a Bruselas que "Italia parte de un 2 % del déficit sin hacer nada" y que "en el 0,4 % más hay inversiones en infraestructuras y en capital humano" para hacer crecer el país.



"En este momento no existe ninguna previsión de multa para Italia. Yo creo en el diálogo con Bruselas", afirmó Di Maio en un encuentro en la sede de la prensa extranjera de Roma.



Aseguró además que el "2,4 % del PIB es el máximo al que se llegará y que están preparados a garantizarlo cuando sea necesario" con recortes, "pues hay mucho que recortar en gastos improductivos del Estado".



Por otra parte, Tría aseguró hoy en la comisión de Presupuestos de la Cámara de los diputados que "el Gobierno italiano va a confirmar (en su respuesta a Europa) los pilares fundamentales" de sus presupuestos.



La CE dio a Italia a finales de octubre de plazo hasta el 13 de noviembre para enviarle un borrador presupuestario para 2019 revisado tras constatar que el remitido por el Gobierno de Roma incumple claramente el ajuste estructural exigido por Bruselas.



Tría defendió que los Presupuestos están pensados "justo para salir de la trampa del bajo crecimiento" previsto también para el próximo trimestre.



El ministro de Economía defendió que tanto la reforma de las pensiones como el subsidio al desempleo, que son algunas de las medidas incluidas en los Presupuestos, son necesarias "porque no existe estabilidad económica sin estabilidad social".