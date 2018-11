Detenida por realizar 101 cargos fraudulentos en peajes de autopista

La Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja adscritos al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, ha detenido en Logroño a una mujer, de 44 años de nacionalidad rumana y residente en la capital riojana, que había utilizado una tarjeta bancaria para realizar 101 cargos en diferentes autopistas de toda España.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de agosto cuando la víctima, un varón residente en Logroño, denunció la utilización fraudulenta de una de sus tarjetas de crédito, la cual solo utilizaba para hacer cargos a través del teléfono móvil, nunca físicamente por lo que no tenía un control de dicha tarjeta y hacía tiempo que desconocía su paradero.

900 EUROS DE CARGOS

Los cargos fraudulentos que ascendían a casi 900 euros y que hubiera sido mucho más si el perjudicado no se hubiera percatado de los hechos, se habían producido desde enero hasta julio de 2018 y todos ellos en autopistas de peaje, por lo que la cuantía de forma individual no era muy alta, lo cual unido al distanciamiento en el tiempo provocó que las alertas bancarias de uso fraudulento de tarjeta no se activaran, como sucede con otro tipo de hechos fraudulentos, en los que son las propias entidades financieras, quienes avisan a sus clientes de que sus tarjetas bancarias pueden estar siendo utilizadas de forma fraudulenta.

Los investigadores de la Policía Nacional iniciaron las pesquisas requiriendo datos a las diferentes empresas concesionarias de autopistas, recabando los mismos, tras lo cual pudieron identificar al vehículo utilizado en la comisión de esos hechos y al conductor habitual del mismo, siendo este una mujer de 44 años de edad, de nacionalidad rumana y residente al igual que la víctima en la ciudad de Logroño, la cual tras haberse apropiado de la citada tarjeta, la fue utilizando durante más de seis meses para pagar los viajes que realizaba en autopistas de peaje.

La detenida, tras ser informada de sus derechos y ser recibida en declaración en dependencias policiales, fue puesta en libertad con cargos, acusada de un delito continuado de estafa, siendo remitido el atestado policial con las diligencias de investigación practicadas al Juzgado de Instrucción de Guardia.

CONSEJOS

Desde la Policía Nacional se quiere concienciar a los ciudadanos de la necesidad de mantener unas pautas mínimas de seguridad y garantizar la guardia y custodia de un medio de pago tan habitual como son las tarjetas bancarias, las cuales no debemos dejar al alcance de otras personas, estén estas activadas o no, una vez que la entidad financiera nos la entregue o nos las envíe por correo.

Debemos tener un control sobre las mismas, a la vez que debemos conocer cuántas tarjetas poseemos, siendo muy habitual tener más tarjetas bancarias de las que son necesarias, rechazando las que no vamos a utilizar, ya que gran cantidad de tarjetas bancarias, supone en muchas ocasiones una pérdida de ese control, al no ser utilizadas de forma habitual y por lo tanto olvidadas.

También se recomienda destruir las mismas cuando estén caducadas o no se vayan a utilizar por diferentes motivos, realizando un control periódico, al menos semanalmente, de los extractos bancarios a través de las diferentes aplicaciones bancarias on-line o en la propia entidad, al objeto de comprobar si los cargos en nuestras cuentas son realmente propios o por si al contrario son fraudulentos, ya que dichas estafas se pueden hacer tanto de forma física como es en el caso que nos ocupa, como a través de internet.

También se aconseja que en caso de falta de uso, pérdida, extravío o sustracción se proceda a la anulación de la tarjeta bancaria, para ello las entidades financieras o entidades emisoras de tarjetas bancarias (VISA, AMERICANEXPRESS, etc.) poseen líneas telefónicas habilitadas o a través de sus aplicaciones on-line en internet, que son las maneras más rápidas de proceder.