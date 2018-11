Rusia hará todo lo posible para impulsar paz en Afganistán

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo hoy que Rusia está comprometida a "hacer todo lo posible" junto a otros países para ayudar a Afganistán a "abrir un nuevo capítulo en su historia", al tratar de lanzar el diálogo directo entre las autoridades afganas y el movimiento talibán.



"Simpatizamos profundamente con el pueblo afgano. Estamos comprometidos a hacer todo lo posible conjuntamente para ayudar a Afganistán a abrir un nuevo capítulo en su historia", recalcó el jefe de la diplomacia rusa al abrir la segunda ronda de consultas internacionales sobre Afganistán.



En ellas participan cinco representantes de la oficina política de los talibanes en Doha y miembros del Alto Consejo para la Paz de Afganistán (HPC).



"Este formato está enfocado a la búsqueda conjunta de vías para establecer un diálogo inclusivo en Afganistán con el fin de promover el proceso de reconciliación nacional y el pronto restablecimiento en la sufrida tierra afgana", señaló Lavrov.



El ministro ruso de Exteriores celebró la participación tanto del HPC como de los cinco miembros del movimiento talibán en las consultas, dado que crea premisas para el inicio de un diálogo directo con Kabul.



"Su participación en el evento de hoy es una importante contribución a la creación de condiciones favorables para el inicio de negociaciones directas entre el Gobierno, el movimiento talibán y representantes de los amplios círculos políticos y sociales", dijo.



El Gobierno afgano ha decidido no enviar a una delegación a Moscú y ha enfatizado en que los miembros del Consejo para la Paz de Afganistán (HPC) no representan al Ejecutivo del país, pero éste ha sido nombrado por Kabul para representarle en unas posibles negociaciones de paz con los talibanes tras 17 años de conflicto.



En las conversaciones de este viernes no se esperan grandes avances, pero el hecho de que ambas partes hayan acudido a Moscú para sentarse en la misma sala de conferencias supone ya un progreso.



Lavrov confió así en que las consultas, que se celebran a puerta cerrada y sin que esté previsto la firma de ningún documento final, sean "constructivas" y respondan a los anhelos del pueblo afgano.



El ministro recalcó que quiere ver un Afganistán "unido y indivisible" en el que "todos los grupos éticos del país vivan juntos pacífica y felizmente".



Por eso advirtió contra los "juegos geopolíticos" en Afganistán entre los actores externos que, según dijo, pueden acarrear "consecuencias muy graves" tanto para los propios afganos como para sus países vecinos.



Se mostró convencido de que los otros países participantes en la conferencia comparten esta reflexión.



La reunión en Moscú cuenta además con la participación de representantes de China, la India, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Estados Unidos.



Lavrov también pidió ayudar a Kabul a eliminar el terrorismo e impedir que el Estado Islámico (EI) utilice el país "de trampolín para expandirse en Asia Central".



Las negociaciones en la capital rusa estaban previstas inicialmente para el pasado 4 de septiembre, pero fueron aplazadas dos meses porque Kabul se negó a participar en ellas, al abogar por un "proceso dirigido por los afganos".