La popularidad de Macron baja a mínimos por el precio del carburante

Sólo un 27 % de los franceses confían en el presidente, Emmanuel Macron, el nivel más bajo desde que llegó al poder en mayo de 2017 y tres puntos menos que el mes pasado debido al malestar por la subida del precio de los carburantes que la opinión pública asocia al aumento progresivo de los impuestos.



Este es el diagnóstico del instituto demoscópico Elabe en una encuesta publicada hoy por "Les Echos" y "Radio Classique", en la que un 69 % de las personas interrogadas dijeron no confiar en Macron, nueve puntos más que tres meses atrás.



El jefe del Estado "no consigue estabilizarse y se instala en una impopularidad crónica. Pero sobre todo, esa impopularidad se convierte en hostilidad", advirtió el presidente de Elabe, Bernard Sananès.



En el centro del descontento está la crisis por el precio de los carburantes, con una fecha clave el próximo 17 de noviembre cuando se han convocado bloqueos de carreteras por todo el país por un movimiento surgido de grupos de automovilistas que se han formado a través de las redes sociales y que han recibido el apoyo de una parte de la oposición política, en particular la extrema derecha.



El instituto demoscópico hace notar que la reducción del impuesto sobre la vivienda o la supresión de las cotizaciones para el desempleo que pagaban los trabajadores, y que están contribuyendo al aumento del poder adquisitivo "ha sido barrido por el efecto del carburante" en la opinión pública.