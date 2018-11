Pence visitará oficialmente Japón para hablar con Abe sobre Corea

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, visitará oficialmente Japón la semana próxima y analizará con el primer ministro nipón, Shinzo Abe, temas vinculados con Corea del Norte, dijo hoy el portavoz oficial japonés.



Pence llegará a Japón camino de Singapur, donde participará en una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que quedará inaugurada el próximo martes.



El ministro portavoz del Gobierno nipón, Yoshihide Suga, confirmó la visita de Pence a Tokio y la entrevista que tendrá el martes con Abe, antes de que el vicepresidente estadounidense se desplace ese mismo día a Singapur.



"Será una buena oportunidad para confirmar la relación entre los dos países en temas pendientes, como Corea del Norte", afirmó Suga en su rueda de prensa diaria.



Suga no precisó qué temas específicos serían considerados, pero Tokio sigue muy de cerca las gestiones para lograr la desnuclearización de Corea del Norte, una iniciativa en la que se ha volcado la Administración de Donald Trump.



Pero, además, Japón está buscando apoyos internacionales para exigir al régimen de Pionyang que resuelva el secuestro de al menos 17 japoneses perpetrado por agentes secretos norcoreanos entre 1977 y 1983.



El vicepresidente estadounidense llegará a Tokio días después de que Washington anunciara el aplazamiento de una reunión entre el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, y una delegación del régimen de Pionyang.



En esa cita estaba previsto que ambas partes revisaran detalles de la segunda cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, para la que aún no hay fecha ni sede.



Por otra parte, Suga, preguntado sobre las recientes elecciones legislativas estadounidenses, evitó hacer valoraciones políticas pero destacó lo firme que es la alianza entre EE.UU. y Japón.



Este miércoles, en una rueda de prensa para hablar de distintos temas, Trump sostuvo que Japón "no trata a Estados Unidos con justicia" en cuanto a sus relaciones comerciales.



"Nos envían millones de automóviles con un arancel muy bajo, y ellos no toman nuestros vehículos", agregó Trump, repitiendo posiciones que ha expresado en otras ocasiones anteriores.