El rey ve a la economía española con "signos de fortaleza suficiente"

Felipe VI ha afirmado que "los distintos ritmos del crecimiento, el euroescepticismo y otros factores" representan "elementos de incertidumbre" en la actualidad, pero ha subrayado que la economía española "sigue mostrando signos de fortaleza suficientes".



El jefe del Estado ha presidido, junto con la reina Letizia, la Noche de la Economía Valenciana, en el Palau de les Arts después de haber participado este mediodía en la entrega de los Premios Rey Jaime I en la capital valenciana.



"El rigor y el pragmatismo son siempre buenos consejeros a la hora de encarar un futuro forzosamente complejo. Los distintos ritmos del crecimiento, el euroescepticismo y otros factores son, sin duda, elementos de incertidumbre que no pueden obviarse", ha afirmado don Felipe.



No obstante, se ha congratulado de que España siga "liderando el crecimiento entre las principales economías europeas" y exhibiendo "signos de fortaleza suficientes".



De igual modo, ha subrayado que el empresariado español ha demostrado "con creces su capacidad para compensar con esfuerzo y audacia circunstancias a veces adversas".



El Rey ha incidido en que en los últimos 40 años, la España "democrática y constitucional" ha experimentado el mayor crecimiento de la historia, contribuyendo a "una mucho mayor cohesión social".



En opinión del monarca, son motivos para felicitarse, aunque siendo "muy conscientes" de los retos que todavía hay por delante, en particular, "el de la imprescindible creación de empleo, especialmente entre los jóvenes".



Junto a don Felipe, han estado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig; el máximo responsable de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, y el de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet.



Ante la presencia de un amplio número de empresarios locales, que le han ovacionado a su llegada, el Rey ha puesto de relieve que la Comunidad Valenciana continúa actuando como "un positivo tractor" en el conjunto de la economía española a tenor de datos como el crecimiento de su PIB, del empleo y del número de nuevas empresas.



De "la singular fortaleza de la economía local", también ha remarcado "el empuje de los emprendedores valencianos" y el comportamiento de las exportaciones, la construcción, el turismo y el transporte de mercancías.



"El mejor espíritu empresarial, basado en el trabajo diario, la mutua cooperación y la confianza en las propias posibilidades" forma parte, a juicio del jefe del Estado, de la cultura de la empresa valenciana, a la que ha definido como "una de las más dinámicas y que de un modo más decisivo" contribuyen al desarrollo del país.



El de hoy es el segundo acto empresarial en el que participa Felipe VI en Valencia en poco más de una semana después de que inaugurara el Congreso de la Empresa Familiar el pasado 29 de octubre.