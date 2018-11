La patronal pide a los partidos un esfuerzo por la estabilidad

Los empresarios han pedido a los partidos políticos que concurren a las elecciones andaluzas que hagan un esfuerzo por formar gobierno "inmediatamente" tras el 2 de diciembre.

González de Lara: "Andalucía no se puede permitir otros 84 días, como en 2015, para formar Gobierno, del signo que sea, tras las elecciones"

"No debemos permitirnos, como en 2015, otros 84 días para formar gobierno. Eso son tres meses. Y otros tres meses de precampaña son seis meses de parálisis que Andalucía no se puede permitir", señaló este miércoles el presidente de la CEA, Javier González de Lara, en la presentación de un documento con las propuestas de la patronal para estas elecciones.

"La estabilidad es imprescindible", dijo González de Lara. "Sin estabilidad, no hay confianza; sin confianza, no hay inversión; y sin inversión no hay ni desarrollo ni más empleo".

"No todo vale. Andalucía no puede convertirse en un observatorio político para que los partidos analicen tácticas, que no estrategias, de cara a posteriores comicios. Andalucía necesita un gobierno, sea del signo que sea", dijo el presidente de la CEA, que sugirió a los partidos que no se cierren a pactar, tras los anuncios de algunas formaciones de que no pactarán tras las elecciones. "Es su responsabilidad".

El documento La empresa, motor de desarrollo social contiene un total de 78 medidas que los empresarios andaluces harán llegar a los partidos que se presentan en estas elecciones. El documento, elaborado tras un proceso de consulta amplio entre las organizaciones que integran la Confederación Empresarial de Andalucía (CEA), parte de dos premisas: el respeto y promoción de la libertad de empresa, y la importancia de la estabilidad política para el desarrollo social y económico de la sociedad.

Más y mejor empleo

Por otro lado, González de Lara insistió en que la superación definitiva de la crisis económica pasa por la creación de nuevas empresas, que a su vez serán capaces de generar "más y mejor empleo". "A todo el mundo le preocupa el empleo", dijo el presidente de la CEA. "Pero a estas alturas de la precampaña electoral ningún partido ha puesto ninguna propuesta sobre la mesa", concluyó.

También le preocupa a los empresarios el exceso de burocracia y de regulación, que demuestra una "desconfianza hacia los ciudadanos" y que es un "problema atávico español, regularlo todo para entrar en contradicciones". La CEA propone, en este sentido, medidas que favorezcan una "administración más ágil y eficiente".

Contra el impuesto de las hipotecas

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, se mostró también a favor de que el Gobierno suprima el impuesto sobre actos jurídicos documentados, tras la decisión del Tribunal Supremo de que siga pagándolo el cliente en lugar de hacerlo el banco.

"Es un tema controvertido", señaló González de Lara. "Quizá el debate no deba ser quién ha de pagar el impuesto, sino si hay que derogarlo. Está claro que algo falla y puede que lo que falle sea el impuesto".

Para el presidente de los empresarios andaluces, se trata de un "impuesto innecesario, que dificulta el acceso de los ciudadanos a la vivienda". González de Lara circunscribió la supresión por parte del Gobierno de este impuesto a un "debate profundo sobre la fiscalidad".

Por su parte, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció este miércoles que su Gobierno pondrá sobre la mesa un paquete "potente" de medidas para paliar los efectos que sobre los andaluces pueda tener el fallo del Tribual Supremo. Díaz aseguró que, si bien tiene un "respeto profundo" a la Justicia, esta decisión del TS es "desconcertante", pues pone a los bancos "por delante de los ciudadanos".