Susana Díaz denuncia el "acoso masivo" a las mujeres en las redes

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha demandado hoy más recursos para luchar contra el "terrorismo machista que asesina" a las mujeres y ha denunciado el "acoso masivo" que están sufriendo en las redes sociales, de las que ha dicho que "no pueden ser el refugio de los que campan a sus anchas".



La dirigente socialista ha denunciado esta situación durante su participación en el acto de apertura del IX Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, que organiza la Consejería de Justicia e Interior, bajo el lema "Pasa a acción".



La presidenta ha llamado a combatir el "terrorismo machista", del que ha subrayado que se ha llevado por delante la vida de más mujeres que "ningún otro terrorismo".



Ha denunciado que las redes sociales están siendo utilizadas como "instrumento de acoso masivo" contra las mujeres y que internet "no puede ser el refugio de los que campan a sus anchas".



Se ha referido a las 42 mujeres víctimas mortales del machismo en España este año, doce en Andalucía, y a los tres menores, uno de ellos en la comunidad, por lo que ha proclamado que "no podemos permitirnos el lujo del silencio" y ha instado a trabajar y levantar la voz.



"El 8M ha sido un grito de inflexión de la sociedad en su conjunto para decir que no estamos dispuestos a dar pasos atrás en la construcción de una sociedad libre e igualitaria", ha enfatizado.



En referencia al resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos, ha destacado que muchas mujeres "han vuelto a levantar la voz".



"Es una esperanza que entren en la Cámara de representantes para decirle a Donald Trump que no estamos dispuestas a normalizar los discursos machistas, racistas, xenófobos, que justifican la violencia a las mujeres y la dominación", ha dicho la presidenta de la Junta.



En la lucha contra la violencia machista, Díaz cree que hay signos positivos, aunque ha abogado por la aplicación de las leyes de manera "rápida" en estos casos y por destinar más recursos.



Además, ha vuelto a clamar contra la trata y explotación sexual de las mujeres, la "esclavitud" de este siglo que algunos quieren regular de manera "frívola", ha apostillado.



En el acto ha intervenido también María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno que aprobó las primeras leyes de igualdad.



"La violencia contra las mujeres hay que combatirla en todos los ámbitos, pero sobre todo en el de las convicciones. Hay que sacarla del espacio privado, de la alcoba, de los domicilios y poner a los maltratadores en el espacio público, como ponemos a los asesinos en el espacio público", ha enfatizado.