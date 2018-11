Jueces cuestionan la independencia del Tribunal Supremo

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente consideran que la forma en la que el Tribunal Supremo ha gestionado el caso de las hipotecas arroja "dudas razonables" sobre su independencia y subrayan la responsabilidad en ese problema del PP, el PSOE y Podemos.



En un comunicado conjunto, las dos asociaciones de jueces denuncian el "juego político" que hay detrás de la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo presidente es también el presidente del Supremo, y acusan a los dos partidos mayoritarios, y en esta legislatura también Podemos, de "entrar sin pudor en el juego de reparto de cargos".



El mandato de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces concluye el 4 de diciembre y en estos momentos el Gobierno y el PP negocian los nombres de los nuevos candidatos, que deben registrarse en el Congreso el próximo lunes si no hay nuevas ampliaciones de plazos.



Las asociaciones de jueces y de fiscales han convocado una huelga para el 19 de noviembre y una de sus reivindicaciones es que los doce vocales procedentes de la carrera judicial sean elegidos por los propios jueces y magistrados, y no por las Cortes.



Según la AJFV y el Foro Judicial Independiente, los vocales del CGPJ son designados en la actualidad con criterios de afinidad ideológica o personal y ellos eligen a su presidente, por lo que "no debe extrañarnos la decisión adoptada" ayer en el Supremo.



El proceder del Tribunal, añaden, ha generado "una alarma compartida y entendida por la mayoría de los miembros de la carrera judicial", ya que el Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo debió convocarse desde el inicio, y no después de haberse resuelto la cuestión con una decisión jurisdiccional firme que no fue "del agrado" de su presidente.



Muestran así su rechazo a la forma en la que se ha adoptado la decisión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) en las hipotecas, pero subrayan que, además de pedir responsabilidades -"que, sin duda, las tienen"- al presidente de la Sala o del Supremo, hay que exigírselas a los miembros del Poder Legislativo.



E incluyen a Podemos, partido al que acusan de haber convocado "de forma oportunista" una protesta ante el Supremo "a sabiendas de que ellos mismos fomentan el patológico sistema de elección" del CGPJ.