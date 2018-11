Díaz: se beneficia a los bancos, que ni han devuelto el rescate

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado este miércoles que su Gobierno pondrá sobre la mesa un paquete "potente" de medidas que persiguen paliar los efectos que sobre los andaluces pueda tener el fallo del Tribual Supremo (TS) que decide que los clientes asumen el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y no los bancos.

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, la jefa del Ejecutivo andaluz ha afirmado que, si bien tiene un "respeto profundo" a la Justicia, esta decisión del Alto Tribunal es "desconcertante", toda vez que ha criticado que "pone a las entidades financiera por delante de los intereses de los ciudadanos, cuando en este país todos hemos pagado el coste de la crisis, del rescate financiero, y las entidades rescatadas no han devuelto ni un céntimo".

De este modo, y tras insistir en que no comparte el fallo, Susana Díaz ha dicho que será prudente y esperarán a conocer qué decisiones toma el Gobierno central al respecto pero que el Ejecutivo que preside, en 24 horas, va a poner sobre la mesa "un paquete de medidas para paliar el efecto que va a tener esta decisión del TS sobre los ciudadanos, que son los han pagado el coste de la crisis".

La presidenta ha señalado también que "siempre" le preocupa que este tipo de decisiones puedan suponer el desprestigio de la institución pues, como ha recalcado, "creo en nuestra democracia, es el mejor sistema en el que podemos vivir los ciudadanos, creo en el Estado de Derecho y en que es necesario que la Justicia esté fuerte, que sea justa y rápida, para que los ciudadanos se identifiquen con ella".

No obstante, Susana Díaz ha apuntado que hay decisiones como la de las hipotecas que no entiende, ni comparte, que le cuesta comprender y que, además, "me parece desconcertante".

Así, ha defendido que las instituciones, como el Gobierno central, "tendrán que tomar medidas" al respecto, mientras ha avanzado que el Ejecutivo andaluz está trabajando desde que se conoció el fallo del TS en un paquete "potente" de medidas para hacer frente a las consecuencias del mismo.

Y es que, a juicio de Susana Díaz, "ya ha llegado la hora" de que hagan frente a esta situación "quienes han provocado el coste más grande de esta crisis, que hemos pagado entre todos" pero que, por el contrario, "no han devuelto ni un solo euro del esfuerzo de todos ciudadanos, y ahora encima hay sentencia de este tipo que pone a los bancos por delante de las personas", ha lamentado.

"CASADO NO QUIERE QUE PAGUEN LOS BANCOS"

Entretanto, y sobre el hecho de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya defendido que se suprima el referido impuesto, Susana Díaz ha avisado de que lo que no quiere el líder de los populares es "que los bancos paguen". "No quiere que los bancos paguen un poquito de lo mucho que le hemos pagado en esta crisis", ha apostillado.

La presidenta andaluza ha recordado que "hasta en Estados Unidos las entidades que provocaron la crisis pagaron, Obama cobró un ocho por ciento de interés sobre lo que pagaron las entidades que tuvieron que ser recatadas", mientras que ha lamentado que en España "hay quien no quiere que se recupere ni lo que pagamos por el rescate", cuando también ha incidido en que estas entidades "algunas aportan beneficios o se plantean ser privatizadas, pero no se plantean en ese camino devolver lo mucho que hemos tenido que poner todos ciudadanos para rescatarlos".

"Y Casado dice que los bancos no paguen, que el coste lo paguemos entre todos, eso es una tomadura de pelo más de la derecha que no quieren que paguen los bancos lo que tienen que pagar, el coste de una crisis que han provocado y no quieren pagar ni el coste de unos recursos que de manera injusta le cobran a los ciudadanos", ha remachado Susana Díaz antes de acusar al líder del PP de "barrer para las entidades financieras, para quien más tiene y en contra de los intereses de la inmensa mayoría".