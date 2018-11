EE.UU. suspende encuentro programado con Corea del Norte en Nueva York

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció hoy la suspensión del encuentro programado esta semana en Nueva York con una delegación de Corea del Norte, aunque no precisó los motivos.



"La reunión del secretario de Estado Michael Pompeo con funcionarios de la República Democrática Popular de Corea, programada para esta semana en Nueva York, tendrá lugar ahora en una fecha posterior", aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.



El Gobierno estadounidense no señaló las causas que motivaron la suspensión de este encuentro con el responsable de la inteligencia norcoreana, Kim Yong-chol, ni cuándo se producirá finalmente.



"Volveremos a convocarlo cuando nuestros calendarios respectivos lo permitan", comunicó Nauert.



La portavoz resaltó que las conversaciones entre ambas partes siguen dándose y que el Gobierno del presidente Donald Trump "continua centrado en cumplir con los compromisos acordados" con el líder norcoreano, Kim Jong-un.



El pasado domingo Pompeo restó importancia a la advertencia planteada el día anterior por Pionyang, que amenazó en un comunicado con reactivar su programa atómico "si Estados Unidos mantiene su comportamiento arrogante sin mostrar ningún cambio en su posición".



Fue entonces cuando también anunció el nuevo encuentro que finalmente se retrasará.



La meta de esa reunión sería concretar una segunda cumbre entre los líderes de ambos países, Donald Trump y Kim Jong-un, para desatascar el diálogo para la desnuclearización de Corea del Norte que se inició durante la histórica cita de junio en Singapur.



Trump ha expresado su voluntad de programar pronto esa segunda cumbre, pero su asesor de seguridad nacional, John Bolton, apuntó recientemente que la reunión podría retrasarse hasta principios de 2019, lo que dilataría el proceso de diálogo.



Pompeo visitó Pionyang hace un mes para preparar ese encuentro y se reunió con Kim Jong-un, pero no dio señales de que la cita hubiera producido grandes avances de cara a una segunda cumbre de líderes.