La familia de García Caparrós pide justicia en la Eurocámara

La familia del joven malagueño Manuel José García Caparrós, fallecido en diciembre de 1977 por disparos de la policía durante una manifestación en Málaga, pidió hoy "justicia y reparación" en un acto organizado en el Parlamento Europeo.



En el evento, organizado por el eurodiputado Javier Couso (IU), participó una delegación de 70 personas entre familiares y miembros de asociaciones que denuncian la "impunidad" de distintos asesinatos ocurridos durante la transición política.



En rueda de prensa, Couso reclamó "justicia, verdad y reparación" para las víctimas de la Transición, una época que, señaló, "algunos nos venden como idílica" pero sobre la que hay elementos poco claros, opinó.



Couso dijo que hay "datos de investigadores" que hablan de "200 muertos" durante ese periodo de la historia y consideró impropio de "una democracia madura" contar con "estas zonas de sombras".



Una de las hermanas de García Caparrós, Dolores, explicó durante la rueda de prensa los hechos acontecidos el 4 de diciembre de 1977 en que falleció su hermano y denunció que "nadie acudió jamás" en su ayuda, "ningún gobierno acudió jamás, nos abandonaron completamente ", dijo.



El abogado de la familia García Caparrós, Luis Ocaña, indicó por su parte que "no puede haber democracia sin derechos humanos y el cumplimiento de unas exigencias mínimas en materia de memoria histórica".



El letrado indicó que la familia está decidida "a poner en marcha todas las iniciativas necesarias para conocer qué es lo que pasó, exigir las medidas de reparación que correspondan y de que esa manera se pueda hacer justicia".



Recordó asimismo que la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, se reunió con la familia el año pasado y se comprometió a que la nueva Ley de Memoria Histórica de esa Comunidad Autónoma abarcara hasta el Estatuto de Carmona de 1981.



"Sin embargo el Instituto de Memoria Histórica de Andalucía no se ha puesto en marcha", apuntó el abogado, que añadió que "en el pasado se alegaba la ausencia de mayoría en el Congreso de los Diputados, pero esa mayoría ha cambiado".



Manuel José García Caparrós fue asesinado en Málaga el 4 de diciembre de 1977 durante una de las numerosas manifestaciones que se celebraron aquel año en las que el pueblo andaluz reclamó el Estatuto de Autonomía.



El caso de García Caparrós concluyó en 1986 sin resolverse, a pesar de que está comprobado que en esa manifestación se efectuaron 30 disparos de armas de fuego, uno de ellos el que acabó con la vida de Manuel José.



Según denunció la propia familia durante la rueda de prensa, numerosos datos sobre el sumario permanecerán ocultos hasta dentro de 9 años, cuando se cumplirán cincuenta de esa muerte y "algún alto cargo esté jubilado, no quieren manchas en su historial".



La delegación en defensa de las víctimas de la Transición desplazada a Bruselas estaba formada por más de 70 personas entre familiares y asociaciones como Caso Almería, 3 de marzo de Vitoria, San Fermines 78 y Arturo Ruiz.



La jornada, coordinada por la editorial Atrapasueños, concluyó con la presentación del libro "Yo también soy víctima" de la periodista andaluza Olivia Carballar y un recital poético-musical a cargo de Francisco Narváez, Lucía Sócam y Juan José Téllez.