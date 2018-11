Cómo borrar una cuenta de Hotmail

Algunas personas tienen múltiples cuentas de correo, lo que en algún punto les dificulta la interacción con otras personas ya que no recuerdan la contraseña o han olvidado incluso la dirección. Si quieres cerrar o borrar una cuenta de Hotmail de manera definitiva, este artículo te mostrará cómo.

Muchas veces no es necesario tener tantas cuentas sobre con la implementación de los alias así que si ya no necesitas o no usas una cuenta por la razón que sea Microsoft tendrá que asegurarse que realmente eres tú quien la está eliminando.

Aspectos a tener en cuenta

Al eliminar una cuenta todo lo que está relacionado a ella desaparecerá por lo que debes tener en cuenta ciertas medidas al respecto, ya que se perderá toda la información contenida en la misma tal como:

ID de Skype

Todos los archivos e información contenida en OneDrive

Datos guardados en Xbox

Es importante que tengas todo esto en cuenta antes de eliminar dicha cuenta y que tomes las medidas necesarias para que no pierdas ninguna información que pueda ser considerada importante.

Antes de eliminar tu cuenta

Recuerda que como se mencionó anteriormente al eliminar tu cuenta no podrás usarla para acceder a los productos y servicios de Microsoft. No olvides nada importante, guarda tus contactos y si es posible informa a tus contactos que dicha cuenta será eliminada.

Pasos para cerrar tu cuenta

Los pasos que debes seguir para cerrar tu cuenta son realizables de forma muy sencilla razón por la cual debes estar completamente seguro de hacerlo ya que una vez realizados los pasos no habrá marcha atrás.

Lo primero que harás es dirigirte a “cerrar cuenta”. Al iniciar sesión verifica que los datos sean de la cuenta que deseas eliminar y haz clic en “siguiente”. Debes confirmar cada casilla de verificación para así comprobar que has leído cada una de ellas. Tendrás que seleccionar adicionalmente el motivo por el cual has decidido cerrar esta cuenta. El último paso es cerrar la cuenta marcando “marcar cuenta para cierre”.

Luego de cerrar tu cuenta

Una vez has hecho clic en “marcar cuenta para cierre” existe un periodo de espera de 60 días antes que Hotmail.com borre definitivamente tu cuenta. Esto se hace en caso de cambies de opinión al respecto o también en caso de que hayas olvidado rescatar alguna información importante.

¿Te ha sido de utilidad la información? Háznoslo saber en los comentarios.