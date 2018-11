Andalucía y sus flores

Una de las cosas que tiene Andalucía, sin la cual no se puede entender de ninguna de las maneras son las flores. Sus calles, sus patios y cualquier rincón está adornado con preciosas flores que convierten cada lugar en único.

Si eres de esas personas que están enamoradas de las flores y te encanta perderte por las calles de Andalucía para disfrutar de ellas, tienes que saber, si no lo sabes ya, que puedes conseguir preciosos ramos de flores para decorar tu casa y disfrutar de las flores en casa también.

Además todo es muy fácil porque puedes encontrar cualquier floristería con entrega a domicilio, así ni siquiera te tienes que mover del sofá de casa para pedir tus flores. Nunca ha sido tan fácil disfrutar de preciosas flores en casa.

Las calles de Andalucía son alegría pura, por eso nos encantan, las flores iluminan cada rincón con los colores de las flores y dan vida a su paso. Por eso, os queremos contar cuáles son esas flores que adornan los rincones.

Geranios y gitanillas

Estas flores son dos de las que más se pueden ver por las calles, son capaces de llenar de colores espectaculares los balcones y patios. Gustan tanto que hay expertos que están intentando crear nuevos colores y variedades. Además son muy fáciles de cuidar y se adaptan totalmente a nuestro clima, es que no se puede ser más perfecta.

Hortensias

¿A quién no le gustan las hortensias? Es una de las flores que se espera su floración con más ganas, además lo hace con la llegada del verano y el verano siempre es muy bien recibido. Así que hortensias y verano… que más se puede pedir. Es un gran espectáculo verlas florecer, también se pueden encontrar en muchísimos colores distintos, hace que cualquier lugar sea un poquito más bonito.

Claveles

Otra de las flores que se pueden ver por toda Andalucía son los claveles, es una flor muy popular. Los claveles acompaña a todos aquellos que pasean por las calles, se toman algo en las terrazas, juegan en las plazas y escuchan la música de las callejuelas. Se pueden encontrar por todas partes, además es una de las flores que más gustan.

Rosales

Esta flor tan clásica y romántica deja su aroma por todas las calles andaluzas. Aunque parece una flor muy delicada con poca cosa está contenta, se tienen que cuidar pero no en exceso. Además, merece la pena un poco de trabajo con tal de verlas. ¿No os encantan?

Porque Andalucía ya es bonita, pero cuando la decoras con flores se convierte en algo impresionante. Si todavía no te has perdido por sus calles no lo dudes ni un momento, viaja al sud y disfruta