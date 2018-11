Moreno critica la "falta de interés" de la Junta en Educación

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha criticado "la falta de interés" de la Junta "en hacer una educación pública de calidad" y ha asegurado que se necesita "un cambio en el modelo de gestión publico de educación". Por ello, ha propuesto ampliar la gratuidad de la etapa de cero a tres años, que, a su juicio, "es viable, compatible, se hace en otras comunidades de España y es hora de que en Andalucía, de una vez por todas, la hagamos".

Moreno, que ha mantenido una reunión en Málaga con representantes de la educación concertada, ha afirmado que en Andalucía "hay un enorme malestar" con el sistema público de educación, "que ha generado la Junta" porque "no ha cuidado a los granes profesionales que tenemos, no ha cuidado a los profesores, no ha cuidado ni a los propios directivos y no ha puestos los recursos encima de la mesa", asegurando que "prueba de ello es que estamos con 700 euros menos de inversión que la media en el resto de España".

Asimismo, ha incidido en que en la educación concertada hay "los mismos problemas", aludiendo a los padres que quieren una plaza y "no la consiguen encontrar", ya que, a juicio de Moreno, "no hay ningún interés por parte de la Junta de que esos padres que quieren encontrar una plaza la encuentren al siguiente año".

En este sentido, ha afirmado que eso se nota "en el abandono escolar, en el fracaso escolar" y en "la falta de interés de la Junta en hacer una educación pública de calidad". Por ello, ha incidido en que "necesitamos un cambio en el modelo de gestión publico de educación".

Así, ha propuesto, entre otros cambios, ampliar la gratuidad de la educación pública de los cero a los tres años, "cosa que nos parece fundamental y es una demanda histórica por parte de todos los padres". Además, ha afirmado que "el mejor instrumento para la conciliación es que padres y madres puedan tener esa educación gratuita para que los niños puedan empezar a formarse y ellos tener tiempo para su profesión y su desarrollo personal".

Asimismo, se ha referido a los centros concertados y ha dicho "que no se financia por la Junta los mismos servicios", criticando, que, por tanto, "nos encontramos que no hay aulas matinales, no hay comedor, no hay bilingüismo, no hay abonos para el transportes...". En suma, ha criticado que "hay una enorme desigualdad".

A su juicio, "estamos produciendo una educación clarísimamente desigual" y "esto supone un verdadero dolor de cabeza y sufrimiento para los padres que ven ese trato desigual por parte de la Junta, que evidentemente tenemos que arreglar".

Por otro lado, sobre los datos del paro ha dicho que "desgraciadamente" se tiene que hablar de un crecimiento en el número de parados, añadiendo que en los últimos años ha habido una senda de crecimiento económico "muy vigoroso y muy importante" de aumento del empleo y "desgraciadamente lo que todo parece indicar, como reconoce el Gobierno de España y la Junta, es que vamos a una desaceleración muy acelerada", advirtiendo de que "eso nos lo vamos a jugar el 2 de diciembre.

"Si el próximo 2 de diciembre hay un gobierno socialcomunista en Andalucía pasaremos de una desaceleración a una recesión", ha concluido el líder del PP-A.