Imbroda dice que la dirección nacional del PP le planteó que dejara Cs

El número uno de Cs por Málaga a las próximas elecciones andaluzas, Javier Imbroda, ha afirmado hoy que desde la dirección nacional del PP contactaron con él para plantearle que dejara Ciudadanos por la formación popular, algo que negó el presidente de este partido en Andalucía, Juanma Moreno.



Imbroda ha asegurado a Efe que rechazó la oferta y ha añadido que se sintió "halagado" y que agradecía el ofrecimiento, pero que estaba seguro de su apuesta por Ciudadanos y que tenía "plena convicción" en este partido.



El dirigente ha argumentado que "no es un tema agradable", y que incluso es algo que "incomoda", ya que fue un hecho ocurrido en el ámbito privado que acabó "filtrándose", tras lo que le sorprendió el desmentido por parte de los representantes populares.



"Podrían haber salido con cierta elegancia y haber reconocido que efectivamente hablamos y que no pudimos llegar a un fin, quizá no fue el momento más oportuno por el motivo que sea", ha señalado Imbroda.



El líder del PP-A aseguró hace unos días que nadie del partido se había dirigido a Imbroda "para pedirle algo", después de la acusación de Ciudadanos en la que denunciaron que los populares presionaron a Imbroda para que cambiara de partido.



Moreno afirmó que la última vez que habló con Imbroda fue durante el funeral del bombero fallecido a causa de las riadas en Campillos, a lo que Javier Imbroda ha asegurado que probablemente Moreno "no estuviese informado" en ese momento de las llamadas, o si lo estaba, "no se lo terminó de creer".Pese a las negaciones de Juanma Moreno, el candidato naranja por Málaga dice

Podrían haber salido con cierta elegancia y haber reconocido que efectivamente hablamos y que no pudimos llegar a un fin, quizá no fue el momento más oportuno por el motivo que sea