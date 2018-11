Handziuk fallece tres meses después de ser atacada con ácido

La activista ucraniana anticorrupción Kateryna Handziuk falleció hoy, tres meses después de ser atacada con ácido sulfúrico, atentado en el que sufrió quemaduras en casi el 40 % de su cuerpo, informaron medios locales.



"Hoy murió Katia (diminutivo de Kateryna). La causa: no superó el ataque con ácido sulfúrico. Falleció a consecuencia de las quemaduras, porque a Katia le vertieron un litro de ácido y eso la mató", escribió en su página de Facebook una comunidad de apoyo a la activista.



El deceso de Handziuk, de 33 años, quien fue sometida a 11 intervenciones quirúrgicas, causó conmoción en el país.



El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, desde Turquía, donde se encuentra de visita, expresó su condolencias por el fallecimiento de la activista e hizo un llamamiento a las fuerzas del orden de "hacer todo lo posible por hallar y castigar a los asesinos".



La muerte de Handziuk es un "veredicto contra el sistema", declaró la opositora ex primera ministra Yulia Timoshenko, en cuyo partido militó la activista, y añadió: "Algo anda mal cuando la mejor gente muere en la batalla diaria".



En septiembre pasado la activista grabó un vídeo en el que criticó duramente el sistema judicial ucraniano.



"Sí, sé que me veo mal ahora", dijo hablando con dificultad, para añadir: "A menos yo recibo tratamiento. Y estoy segura de que me veo mejor que la Justicia y el sistema judicial ucraniano, porque nadie intenta mejorarlos".



En esa ocasión denunció que el año pasado fueron perpetrados más de 40 ataques contra activistas y preguntó por qué y quién paraliza las investigaciones.



Handziuk fue atacada con ácido el 31 de julio al salir de casa rumbo a su trabajo, en la ciudad meridional de Jersón, donde se desempeñaba también como asesora del alcalde.