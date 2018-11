Alumnado sordo pide más intérpretes en Málaga para cubrir horas en FP

Un grupo de alumnado sordo de varios centros educativos de Málaga ha reclamado más intérpretes para cubrir las horas de FP que cursan en la provincia y tener acceso al contenido de las clases porque aseguran que la Junta de Andalucía no ha aportado los suficientes para cubrir las horas matriculadas.



La delegación de Educación en Málaga, por su parte, ha asegurado a Efe que la necesidad de intérpretes para alumnado sordo "en la actualidad es cero horas, y por lo tanto no están constatadas nuevas necesidades".



El padre de una de las alumnas afectadas es José García, que ha explicado a Efe que actualmente "faltan sesenta horas por cubrir para ocho alumnos sordos de diferentes centros que cursan FP".



Por ello, asegura que no tienen acceso a la educación pública y "deben estar de brazos cruzados perdiendo horas esperando a que llegue su intérprete".



García ha señalado que, actualmente, su hija tiene "tres horas perdidas a la semana en sus clases de FP", que se suman a la de otros compañeros que, por ejemplo, "están en el ciclo de cocina y carecen de catorce horas semanales", una realidad que "les impide seguir con una educación que se supone que es pública y accesible para todos".



"Están en inferioridad, se da una situación de discriminación, ya que no se les permite tener acceso a todas las clases al igual que el resto de compañeros", ha afirmado García, que ha señalado que pusieron este tema en conocimiento de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía desde el primer momento.



Ha argumentado que, al reclamar esta situación ante la Delegación de Educación, no han tenido ninguna facilidad, ya que "ni siquiera" han dado cita para reunirse con los afectados y tratar este asunto.



También ha recordado que esta situación no es nueva y que han presentado dos denuncias dirigidas a la Consejería en 2011 y en 2018.



La falta de intérpretes de FP ha afectado al alumnado sordo de los centros IES Jesús Marín, IES Santa Bárbara, IES Rosaleda e IES Universidad Laboral, en diferentes ramas de conocimiento y, en el caso particular de algunos alumnos, desde hace casi ocho años, lo que ha imposibilitado concluir enseñanzas en este largo periodo.



García ha reseñado que a principios de curso contaban en toda la provincia con "un intérprete a jornada completa y otro a media para ocho alumnos de FP", razón por la que reclamaron entonces a la Delegación aumentar el número y conseguir cuatro intérpretes, una cantidad aún insuficiente.



Esta situación de irregularidad ha sido expuesta al Defensor del Pueblo para "buscar una solución" y hacer accesible para todos "una educación que se garantiza desde la Junta".



Por su parte, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga ha explicado a Efe que "en los meses de septiembre y octubre se realiza el ajuste de las horas que son requeridas en el momento que los centros van comunicando las nuevas necesidades" y que en dichos centros "la petición de horas está cubierta".



Han sostenido que, según sus cálculos, la necesidad de intérpretes para alumnado sordo "en la actualidad es cero horas, y por lo tanto no están constatadas nuevas necesidades", y han argumentado que "este procedimiento no ha cambiado" y tienen "la práctica totalidad de las necesidades cubiertas, salvo pequeñas incidencias".



Ante esta situación, el alumnado sordo y sus familiares han afirmado que continuarán con sus reclamaciones por la falta de intérpretes hasta conseguir una educación accesible para todos en todos los niveles.