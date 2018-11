Sentido en Pinos Puente un terremoto de 2 grados sin consecuencias

El Instituto Geográfico Nacional ha informado de un terremoto de 2 grados en al Escala de Richter registrado con epicentro en el municipio granadino de Pinos Puente, que no ha tenido consecuencias y que se suma a la treintena de seísmos sentidos en la zona en el último mes.



Según ha informado el organismo dependiente del Ministerio de Fomento, este seísmo ha tenido lugar a las 20:19 horas de ayer a una profundidad de siete kilómetros, por lo que se ha podido percibir por los vecinos pero no ha provocado daños ni personales ni materiales.



El servicio de emergencias 112 ha explicado a Efe que solo una llamada desde Pinos Puente alertó del ruido del seísmo, que no ha tenido más consecuencias.



En el último mes, el Instituto Geográfico Nacional ha registrado 32 terremotos en Granada su área metropolitana, la mitad de ellos con epicentro en Pinos Puente, sin que ninguno haya ocasionado daños.



El de mayor intensidad, de cuatro grados en la Escala de Richter, se registró el pasado 9 de octubre con epicentro en Santa Fe y provocó numerosas llamadas de alerta al 112.