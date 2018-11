Arrimadas acusa a Díaz de callar mientras se negocian PGE en la cárcel

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que si la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "quiere defender los intereses de los andaluces, no puede estar callada mientras los Presupuestos de España se negocian en la cárcel con Junqueras".



Arrimadas ha intervenido en Málaga en el acto de presentación de la campaña de Ciudadanos para las elecciones andaluzas, donde ha cancelado su presencia el presidente de esta formación, Albert Rivera, al haber sufrido una lesión cuando jugaba al tenis.



En la apertura del acto se ha proyectado un vídeo en el que Rivera ha lamentado no poder asistir y ha mostrado su apoyo a los candidatos de Ciudadanos para que "Andalucía consiga un cambio", algo que considera que esta comunidad merece "después de cuarenta años de lo mismo".



La portavoz de Ciudadanos ha asegurado que en los últimos días ha sentido "bochorno" al ver "lo que el presidente del Gobierno es capaz de hacer para seguir unas semanas más en la Moncloa".



Ha lamentado que se hayan negociado los Presupuestos "en la cárcel con el señor Junqueras, que en 2008 escribió un artículo sobre las diferencias genéticas entre los catalanes y los españoles".



"Ese señor decide en la cárcel cuánto dinero viene a Andalucía", ha resaltado Arrimadas, que ha asegurado que "toda España está pendiente" de lo que va a pasar en la comunidad andaluza el 2D.



Ha augurado que "se va a romper el silencio, el miedo a discrepar y la idea de que Andalucía solo es del PSOE, o que aquí no hay nada que hacer, que no hay cambio posible o que es imposible ganar al PSOE".



"Imposible era ganarle a los nacionalistas en Cataluña y lo hicimos", ha recordado Arrimadas, que ha añadido que los candidatos de Cs saben "ganarse el pan fuera de la política", mientras que hay "un par de partidos con muchos candidatos que no han trabajado jamás fuera de la política".



Ha subrayado que el voto del 2D "puede abrir la llave del cortijo que algunos creen que tienen cerrado" y que "cuando se abran las ventanas y se levanten las alfombras alguno se va a quedar a cuadros".



Arrimadas ha advertido de que la igualdad de los españoles hay que "defenderla en todos los rincones de España", y no "pedirla aquí cuando tu Gobierno en Madrid da un cuponazo a los nacionalistas vascos o gobierna España con los que insultan a los andaluces".



La portavoz se ha confesado cansada del "discurso vacío" de Susana Díaz "mientras su presidente, Pedro Sánchez, pacta con Torra, Puigdemont, Bildu y el PNV, a costa a veces de insultos graves a los andaluces o los extremeños".



Por ello, quiere "que gobierne en Andalucía un partido que diga lo mismo en toda España, y eso el único que lo puede hacer es Ciudadanos", según Arrimadas, que ha asegurado que ella ha "defendido el honor de los andaluces en el Parlamento catalán cuando se decía que los andaluces eran los culpables de las listas de espera en Cataluña".



Ha lamentado que Susana Díaz hable de una "catástrofe si no gobiernan ellos", y ha precisado que "la catástrofe va a ser para algunos que llevan cuarenta años viviendo de la política".