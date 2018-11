La Junta insta a la cooperación para restituir el tráfico ferroviario

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha abogado hoy en Jaén por la cooperación entre las administraciones para restituir “cuanto antes” el tráfico ferroviario interrumpido por las intensas lluvias registradas entre Aguadulce y Osuna.



En la presentación a alcaldes y colectivos de la convocatoria de concesión de ayudas al alquiler para personas con ingresos mínimos o en situación de vulnerabilidad, López ha añadido que hay que “responder con racionalidad en la cooperación entre administraciones”.



Para restituir el tráfico ferroviario ha señalado que se puede hacer volviendo a reconstruir parte del trazado afectado, que es de primeros del siglo pasado, o ir a la propuesta que ha hecho la Junta "y que ha aceptado el Gobierno con inteligencia", que es "utilizar la plataforma que el Gobierno andaluz hizo hace años y que no está concluida en cuanto a vías, electrificación y catenarias, pero sí la obra civil”.



Ha recordado que son dos trazados ”bastante próximos” y que con la tromba de agua caída uno de los trazados casi no está afectado y el otro presenta “gravísimas consecuencias en el trazado”, por lo que entiende que “lo razonable no es reconstruir lo que tiene muchas limitaciones, sino apoyarnos en lo que ya está hecho”.



Ha admitido que “se está trabajando técnicamente” por parte de los dos Gobiernos, a través de ADIF y de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y no hay "conclusiones en cuanto al plazo porque es un tema de relativa complejidad”.



En cualquier caso, ha subrayado que “va a ser mucho más ágil que si tuviese el Gobierno que reconstruir la infraestructura dañada en un trazado que ya está superado por el tiempo”.