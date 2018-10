Entérate de los mejores tips antes de visitar un casino

Si eres fan de los casinos o de los juegos de azar, ¡estás en el artículo correcto! La popularidad de este tipo de lugares ha ido incrementándose al pasar el tiempo, muchas más personas asisten a los casinos para probar su suerte y experimentar las 888 bonificaciones probadas y verificadas que ofrecen estos establecimientos, y así lograr cumplir todos sus sueños.

Sin embargo, el consejo más importante de todos, para que logres ganar dinero al jugar los juegos de azar que ofrecen los casinos, es que siempre estés al tanto de cuidar tu bolsillo, ¿y cómo se hace eso? Pues fijando una cuota fija de dinero, en lugar de utilizar directamente tus tarjetas de crédito o tu cuenta bancaria, porque eso sería prácticamente meterle un golpe a tu estado financiero ya que si llegas a perder, tendrás que pagar directamente de esas tarjetas. Así que, ¡siempre lleva lo necesario para jugar!

Partiendo de lo anterior, si te gustan los juegos de azar y quieres probar tu suerte jugándolos, te invitamos a saber los mejores tips antes de visitar un casino para que tu experiencia en estos establecimientos sea inolvidable.

Observa bien los alrededores del casino

Cuando decides entrar a este establecimiento, debes estar muy atento, ya que si al entrar escuchas que hay muchos premios o muchos bonos, esto significa que es un buen casino y que tienes altas probabilidades de ganar. Así que quédate y prueba tu suerte en las numerosas ofertas que te proporciona este divertido lugar.

No seas codicioso

Es cierto que muchas veces vamos a querer más después de haber ganado, porque sentimos que simplemente tenemos buena suerte ese día, o que somos muy inteligentes. Pero el éxito en un casino online consiste en ganar dinero, y no engañar dinero para luego perderlo todo; una victoria es una victoria, no importa cuán grande o pequeña sea, ya que debes fijarte objetivos y adherirse a ellos. Así si tu objetivo es ganar 500 dólares, una vez que alcances esa cantidad, retira tus ganancias y espera a que el casino te ofrezca otro bono de depósito y así empezar de nuevo.

Es muy importante reconocer cuando parar, de esta manera no perderás dinero que no obtienes, o conservarás el dinero que has ganado en vez de gastarlo todo de nuevo jugando ambiciosamente.

Tienes más oportunidad de ganar en las mesas que en las máquinas

¿Qué es lo primero que vez cuando entras a un casino? Probablemente sea una máquina tragamonedas, ya que te tientan para que empieces a jugar de inmediato porque seguramente pierdes. Este juego es tan al azar, que tus probabilidades de ganar son mínimas.

A la gente le gusta las tragamonedas porque son fáciles de jugar, gastas poco y no tienes que pensar mucho.

Tablas de pago más altas

No te precipites con el juego que te parezca el más emocionante. Es mejor que busques las tragamonedas con las tasas más altas de pago, ya que cuanto mayor sea la tabla de pago, mayor será la probabilidad de una victoria. Todos los casinos regulados, deben duplicar las tablas de pago, porque por lo general van desde el 91% hasta el 98%. Obviamente, cuanto mayor sea el número, mayor probabilidad tendrás de ganar.

Concéntrate siempre en tu objetivo: ganar el premio

Es muy común que en los casinos también se dé acceso a bebidas alcohólicas para animar el momento o la noche, sin embargo, si tu objetivo es ganar, es muy importante que estés 100% concentrado en el juego, ya que el alcohol desinhibe los sentidos y puede llegar a desconcentrarte de forma importante. Así que aléjate el mayor tiempo posible de las bebidas alcohólicas mientras estés jugando y mantén tu objetivo en ganar y al mismo tiempo en divertirte.