Policía no ve indicios de criminalidad en muerte de mujer en el río

La investigación del Cuerpo Nacional de Policía sobre la muerte de la mujer de 50 años que falleció este martes tras ser arrastrada por el agua cuando supuestamente intentaba cruzar el cauce del río Seco en el municipio de Vélez-Málaga (Málaga) no observa indicios de criminalidad.



Así lo han señalado a Efe fuentes policiales, que han precisado que no se han producido detenciones en relación con este suceso.



Según fuentes de la investigación, las pruebas forenses practicadas han determinado que la muerte se produjo por sumersión, y que las lesiones del cadáver son "postmortem".



Fuentes del Instituto de Medicina Legal de Málaga han informado a Efe de que la causa del fallecimiento ha sido la asfixia por sofocación, debido a la obstrucción de las vías aéreas por el barro y el lodo.



El cadáver presentaba múltiples politraumatismos, compatibles con el arrastre y el impacto contra elementos del río, caso de un golpe en el lado izquierdo de la frente, una fractura en el tobillo derecho y varias costillas rotas.



Las mismas fuentes han indicado que la víctima no tiene heridas violentas por parte de terceros ni heridas de defensa, aunque han incidido en que no se le han podido tomar muestras de las uñas.



El suceso tuvo lugar pasadas las 20:30 horas al sur de la carretera de Arenas, a la altura de la hacienda La Macarena, cuando la mujer intentó cruzar el río junto a su marido, que lo consiguió, mientras que, según su versión, su pareja no pudo hacerlo y la perdió de vista.



El hombre alertó a los servicios de emergencia, que pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda, que culminó con la localización del cadáver por un agente de la Policía Nacional que había iniciado el rastreo del cauce junto a los bomberos a la altura del camino de Bentomiz, a unos dos kilómetros del lugar por el que la mujer trató de cruzar.



El Cuerpo Nacional de Policía abrió una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento, y determinar qué hacía la pareja a esa hora de la noche en el cauce del río y por qué intentaron cruzarlo.



En el momento de los hechos no llovía en Vélez-Málaga, aunque el río presentaba un caudal importante debido a las precipitaciones registradas en el municipio a lo largo del día, de más de 70 litros por metro cuadrado.



En este sentido, fuentes de Protección Civil han manifestado que a la hora del suceso, la zona de cruce era "impracticable" y que el caudal podría ser superior a los diez metros cúbicos por segundo.