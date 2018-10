Trump anuncia "ciudades de carpas" para los migrantes de la caravana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy su intención de construir "ciudades de carpas" donde detener a los miembros de la caravana migratoria y a los centroamericanos que pidan asilo mientras se resuelven sus solicitudes.



"Vamos a construir ciudades de carpas, vamos a poner carpas por todos lados, no vamos a construir estructuras -gastar cientos de millones de dólares-, vamos a tener carpas, van a ser muy bonitas, y (los migrantes) van a esperar, y si no reciben asilo se van a ir", dijo Trump en una entrevista en Fox News.



"Cuando se den cuenta de que pasa eso, vamos a tener mucha menos gente viniendo", añadió.



Trump recordó que la mayoría de las solicitudes de asilo de centroamericanos -cerca de un 80 %- son rechazadas por su país, pero que "nadie aparece" en las audiencias que pueden celebrarse años después de su llegada al territorio estadounidense.



"Si van a esperar, normalmente no reciben asilo", dijo.



El Gobierno de Trump anunció hoy el envío de 5.200 soldados a la frontera con México para responder a la llegada de miles de migrantes centroamericanos que avanzan por el país vecino en dirección norte en dos caravanas.



El mandatario insistió en que "muchos miembros de bandas y gente muy mala" están "mezclados" en la caravana, y advirtió de que Washington "no admitirá" a los migrantes.



No obstante, las leyes de Estados Unidos amparan a los inmigrantes que huyen de la persecución y solicitan asilo una vez que llegan a este país.