Detectan otro paquete sospechoso dirigido a la sede central de la CNN

Las autoridades de EE.UU. interceptaron otro paquete sospechoso dirigido a la sede central de la cadena de televisión estadounidense CNN, en lo que supone el decimocuarto artefacto de estas características enviado a destacadas figuras demócratas y a este canal.



"El FBI ha confirmado que un paquete ha sido recuperado en Atlanta, similar en apariencia a los otros y que había sido enviado a la CNN", informó el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en su cuenta de Twitter.



Anteriormente, el propio canal de televisión había apuntado en Twitter que "otro paquete sospechoso dirigido a CNN ha sido interceptado. Esta vez en Atlanta. Todo el correo está siendo revisado fuera del Centro de CNN".



El presidente de la CNN, Jeff Zucker, aseguró en un comunicado que no existe un "peligro inminente" para la sede central de la empresa, situada en esa ciudad, capital del estado de Georgia.



"Todo el correo, en todas las delegaciones domésticas de CNN, está siendo revisado en otras instalaciones desde el pasado miércoles, así que este paquete no hubiera llegado directamente al Centro de CNN", detalló Zucker.



Este hallazgo se produce después de que en la última semana se detectaran otros paquetes enviados al expresidente Barack Obama (2009-2017) y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, aunque sin riesgo de que llegaran directamente a ser abiertos por ellos, así como al financiero y filántropo Georges Soros.



Otro paquete fue enviado al edificio Time Warner de Nueva York, donde se encuentran las oficinas de CNN, que estaba dirigido al exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) John Brennan (2013-2017), otro enemigo político del presidente, Donald Trump, según varios medios estadounidenses.



También fue encontrado otro bulto en la oficina de una conocida congresista demócrata, Debbie Wasserman Schultz, en la localidad de Sunrise (en el sur de Florida), cuyo destinatario era Eric Holder, que fue fiscal general de EE.UU. durante el primer mandato de Obama.



El presunto autor del envío de estos paquetes, Cesar Sayoc, fue detenido el pasado viernes acusado de cinco cargos que le exponen a hasta 48 años en prisión.



Las autoridades encontraron a Sayoc gracias a que lograron aislar una de sus huellas dactilares en el paquete que envió a la congresista demócrata Maxine Waters y no descartaron que quedara alguno más en camino, tras su arresto.



De acuerdo a medios de comunicación locales, el acusado comparecerá por primera vez en este caso hoy por la tarde ante una corte federal de Miami, en Florida.