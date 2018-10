Las defensas de Chaves y Griñán reiteran su inocencia

Las defensas de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han reiterado su inocencia y han pedido su absolución en el juicio de la pieza política de los ERE.



La Fiscalía pide para Chaves 10 años de inhabilitación por prevaricación y para Griñán, 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.



El letrado Pablo Jiménez de Parga, que defiende a Chaves, se ha limitado a elevar a definitivas sus conclusiones provisionales en las que rechaza toda participación y conocimiento de su cliente sobre la gestión del fondo de 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo del 2001 al 2010 (fue presidente hasta 2009).



Por su parte, el abogado José María Mohedano, que representa a Griñán y al exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, también ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales defendiendo la inocencia de ambos.



Ha ampliado su exposición al reducir a "actos jurídicos y no resoluciones" todas sus actuaciones en torno a los anteproyectos y proyectos de Presupuesto que contenían los fondos para las ayudas, que sólo tenían efecto una vez aprobados por el Parlamento andaluz y convertidos en leyes.



El letrado ha calificado de "gratuito" el juicio de que los diputados andaluces fueron "engañados" para aprobar unos presupuestos que contenían unas ayudas sin fiscalización previa y arbitrarias, pagadas por una agencia pública (IFA/IDEA) con fondos de la Consejería de Empleo mediante transferencias de financiación, un sistema que el interventor de la Junta avisó de que era "inadecuado".



Mohedano ha incidido en que el instrumento presupuestario usado es "neutro" por naturaleza y no condiciona la forma de gestionar y ejecutar esos fondos.



En esa gestión y ejecución los responsables de la Consejería de Hacienda "no tienen ninguna competencia" sino que toda decisión al respecto corresponde a cada consejería, en este caso la de Empleo, que era la que daba las ayudas investigadas.



Las defensas del resto de los ex altos cargos de la Junta acusados en el juicio continuarán mañana exponiendo sus conclusiones definitivas.