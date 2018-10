Caravana migrante se detiene en México y llega un grupo por Guatemala

La multitudinaria caravana de migrantes centroamericanos detuvo hoy su avance en México, en una jornada en la que la valla que separa este país con Guatemala fue asaltada por miles de migrantes, en su mayoría hondureños.



La caravana de centroamericanos, integrada por más de 7.000 personas, suspendió este domingo su salida desde San Pedro Tapanatepec, en el sureño estado de Oaxaca, para reorganizar sus mecanismos de seguridad, después de que anoche se registrara una pelea que dejó un herido.



Uno de los portavoces de la caravana, Alexander Martínez, informó en rueda de prensa de que el grueso del grupo decidió permanecer en esta localidad y reanudar su andadura en la próxima madrugada hacia Santiago Niltepec, a unos 50 kilómetros, mientras organizan comisiones de seguridad.



"Fue una provocación, fue mandado a hacer para hacernos quedar mal ante el mundo y ante México y por eso decidimos no salir para hacer un comité de seguridad y que todo se ordene. El que ande queriendo hacer pleito, será entregado a las autoridades. Todo quedó controlado y no pasó a más", dijo Martínez.



Las fuentes dijeron que la riña fue provocada por personas de fuera que llegó a provocar. Las autoridades municipales confirmaron que el agredido fue el hondureño Nolberto José Cervantes, de 32 años, y que recibió atención médica en un centro hospitalario.



Aunque el grueso de la caravana partirá de San Pedro Tapanatepec retomará el camino hacia 08.00 GMT del lunes, unos 300 migrantes siguieron hoy su ruta por la carretera panamericana y avanzaron hasta la localidad de Santo Domingo Zanatepec y Santiago Niltepec, donde se espera que mañana arribe el resto de la caravana.



Uno de los integrantes de ese grupo que se adelanto dijo a Efe que en Tapanatepec no se daban las condiciones para quedarse porque "anoche se registró una riña y corrió el rumor de un intento de robo de un menor, también vimos una camioneta no identificada con vidrios polarizados".



Agregó que hubo momentos en que no había iluminación en la calle y se quedaban a oscuras y sin vigilancia policial, por lo que decidieron avanzar a la siguiente localidad.



Por otra parte, el cónsul de Honduras asistió a 120 de sus compatriotas que de forma voluntaria decidieron repatriarse-



Los migrantes fueron trasladados hacia la frontera de México y Guatemala a bordo de tres autobuses custodiados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).



Por su parte, el activista y sacerdote Alejandro Solalinde propuso que se impulse un plan para que la caravana tenga estabilidad, y pidió al presidente electo de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que intervenga para que se garantice el derecho de los migrantes centroamericanos.



En la frontera entre Guatemala y México, miles de migrantes, en su mayoría hondureños, rompieron la valla metálica que separa los dos países y después de un enfrentamiento con la policía, cruzaron corriendo y gritando a territorio mexicano.



Agentes antidisturbios guatemaltecos lanzaron bombas lacrimógenas a los migrantes que, en su desesperación por seguir su trayectoria hacia Estados Unidos, respondieron con piedras y palos.



"Vamos para México", gritaban los migrantes de esta nueva caravana, que ahora se dirigen a la aduana mexicana, donde hay una fuerte presencia policial.



Además, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México anunció un plan para dar asistencia humanitaria y acompañamiento a la caravana migrante, que se prevén que llegue a la capital a partir del 2 de noviembre.



Una segunda caravana, integrada por unas 1.500 personas, está atravesando Guatemala dispersa en varios grupos y también con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Para los próximos días se prevé la llegada de otro grupo de migrantes salvadoreños, igualmente indocumentados, que este domingo salieron de su país.



El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con cerrar la frontera de su país con México si no se detiene a esas caravanas de migrantes centroamericanos, aunque la Casa Blanca no ha explicado aún cómo podría "cerrarse" militarmente una frontera de más de 3.200 kilómetros, que incluyen parte del Río Bravo.



Trump tambien ha advertido a Honduras, Guatemala y El Salvador de que les cortaría la ayuda económica si no frenan el avance de la caravana ni evitan, en general, que sus ciudadanos emigren hacia el norte, además de criticar a México por no detenerla.