Indonesia se centra en recuperar las cajas negras de avión accidentado

Los equipos de búsqueda y rescate de Indonesia centran hoy sus esfuerzos en localizar y recuperar las cajas negras del avión de la aerolínea de bajo costo Lion Air, accidentado en el mar de Java el lunes con 189 ocupantes a bordo.



Los servicios de emergencia tienen pocas esperanzas de encontrar supervivientes entre los restos del aparato.



"Todavía no hemos encontrado (las cajas negras). Hay muy poca posibilidad de que haya supervivientes", dijo a Efe Yusuf Latif, portavoz de la agencia de búsqueda y rescate (Basarnas) en un mensaje telefónico.



Más de un centenar de efectivos de salvamento buscan la aeronave en la zona donde se cree se precipitó al agua, a unas 5 millas al este del cabo Tanjung Karawang, ubicado en la parte oriental de la bahía de Yakarta.



Anoche fueron retirados numerosos restos mortales que fueron almacenados en 24 bolsas mortuorias, declaró a los medios el director del hospital policial de la capital en Kramat Jati, Musyafak, que como muchos indonesios utiliza un solo nombre.



El aparato, con identificativo JT 610, desapareció de los radares la mañana de ayer, 13 minutos después de despegar del aeropuerto de Yakarta a las 6.20 hora local (23.20 GMT del domingo) con destino a Pangkal Pinang, en la isla de Bangka (norte).



Antes de estrellarse, el piloto solicitó el regreso al aeródromo de la capital indonesia, pero no envió señal de emergencia, indicaron las autoridades.



El portavoz de Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, instó a esperar a la información en las cajas negras antes de hablar de los fallos técnicos que presentó el avión en su vuelo anterior y que, según la aerolínea, fueron solventados antes del accidente.



Danang indicó a Efe que el número de personas que viajaban en el avión es 189, uno más de los datos aportados inicialmente por las autoridades.



El representante de la compañía indicó, no obstante, que continúan procesando la información del vuelo, que no requería pasaportes al ser doméstico, y evita descartar que haya más extranjeros entre los pasajeros, además del piloto indio y un viajero italiano confirmado ayer por el ministerio de Transporte.



Fundada en 1999, Lion Air, la mayor aerolínea de bajo coste de Indonesia, ha tenido media docena de accidentes menores y uno mortal, el sucedido en 2004 en la ciudad de Solo y en el que perecieron 25 personas.