La CDU de Merkel cae en las elecciones en Hesse

La Unión Cristianodemócrata (CDU), de la canciller Angela Merkel, y el Partido Socialdemócrata (SPD) alcanzaron un 27,4 y un 19,8 % de los votos respectivamente en las elecciones regionales de hoy en el "Land" alemán de Hesse, según el sondeo de la "ZDF".



Los datos de la segunda cadena de televisión pública indican, además de las pronunciadas caídas de los dos partidos que gobiernan en coalición en Berlín, la subida de los Verdes, que han gobernado en coalición con la CDU en la última legislatura en Hesse y que habrían obtenido un 19,7 %, una subida de 8,6 puntos.



La CDU ha perdido casi once puntos respecto a los comicios de 2013, sus peores resultados en la región desde 1966, lo que supone un fuerte revés para la canciller alemana, Angela Merkel.



El SPD ha caído 10,9 puntos respecto a hace a los comicios de hace cinco años y tiene los peores resultados en ese estado federadi alemán desde 1946.



La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) logró un 12,8 % de los votos, 8,7 puntos más que en 2013 y entra en la última de las dieciséis cámaras regionales que le quedaba por conquistar en Alemania.



La Izquierda obtiene un 6,6 % y los Liberales (FDP) logran un 7,2 %, por lo que ganan 1,4 y 2,2 puntos respectivamente, según el sondeo de la televisión pública "ZDF".



Esta fragmentación del voto plantea serias dificultades a la formación de gobierno y abre un abanico de posibilidades de coalición.



El primer ministro de Hesse, Volker Bouffier, dijo que se trata de una pérdida de votos "dolorosa", que toman muy en serio.



Bouffier consideró sin embargo que el resultado de las elecciones en Hesse ha estado muy influido por las diferencias dentro de la gran coalición entre cristianodemócratas y socialdemócratas en Berlín.



La CDU podría repetir con los Verdes en Hesse, aunque no contarán con mayoría absoluta como hasta ahora y necesitarán otro socio, que podrían ser por ejemplo los Liberales.



Pera precisamente esta coalición tripartita fracasó a nivel federal en septiembre del año pasado.



También sería posible una gran coalición entre cristianodemócratas y socialdemócratas como la que gobierna a nivel federal en Berlín, aunque es la opción menos deseada por los electores, según las encuestas.



No e descarta tampoco un tripartito de izquierdas con socialdemócratas, verdes y La Izquierda, liderado por los primeros o los segundos o una alianza entre socialdemócratas, verdes y liberales, encabezada por el SPD o los verdes.