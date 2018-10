El matrimonio gay protagoniza en Taiwán la mayor marcha de Asia

Unas 130.000 personas participaron hoy en Taipei en el mayor desfile del orgullo gay en Asia, donde la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo protagonizó las reivindicaciones de los asistentes.



"Estamos en un momento clave en Taiwán y es imperativo que defendamos los derechos humanos de todos y respetemos la diversidad", dijo hoy a Efe la portavoz de la Coalición a favor del Matrimonio Igualitario, Joyce Teng.



Con el lema "Cuenta tu historia, vota por la igualdad", la marcha de hoy defiende además la educación en la homosexualidad en las escuelas, para eliminar la discriminación cultural en la sociedad.



"Queremos la educación con equidad de género, que implica conocer y comprender la diversidad de sexos, orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género y las diferencias culturales entre las diversas comunidades", señaló a Efe Lu Xinjie, un portavoz del evento.



La marcha partió y concluyó en el Bulevar Ketagalan, frente a la Oficina Presidencial, donde se reunió una multitud con vestimenta de gran colorido, pancartas, cintas y banderas con el arco iris, que asistieron también a discursos y actuaciones musicales.



Esta edición de la marcha coincide con la próxima convocatoria en la isla de varios referendos sobre el matrimonio igualitario y la inclusión en el currículo educativo de la diversidad de opciones de género.



En mayo de 2017 el Tribunal Constitucional de Taiwán emitió un fallo en el que instaba al Parlamento a enmendar, en el plazo de dos años, la legislación sobre el matrimonio para recoger el derecho a las uniones entre personas del mismo sexo, pero no especificó el modo.



El Parlamento taiwanés deberá decidir ante de mayo del 2019 el modo en que va a aprobar las uniones del mismo sexo y los resultados de los referendos sobre el tema son muy importantes porque impondrán límites al Legislativo.



Grupos religiosos, incluido un obispo cristiano estadounidense, participaron en el evento de hoy, a favor de la igualdad de derechos ante el matrimonio y la diversidad, porque todas las religiones deben seguir el amor y la bondad.



"La labor religiosa debe alentar a todos a liberarse en lugar de reprimir, por eso espero que Taiwán avance hacia el matrimonio y la igualdad", dijo, antes de la marcha, el Obispo Flunder, de la Iglesia Shady City en San Francisco, Estados Unidos.



Entre los participantes se encontraban también diplomáticos que representan 17 misiones extranjeras en Taiwán: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y la Oficina Europea de Economía y Comercio.



En el último año, la isla se ha visto envuelta en una dura polémica entre grupos a favor y contra del matrimonio igualitario.



Taiwán, según los sondeos, está ligeramente a favor del matrimonio igualitario con los mismos derechos que el tradicional, pero este apoyo supera en poco al de quienes se oponen, lo que ha preocupado a los políticos que temen decantarse claramente por un grupo u otro, de cara a los comicios locales del próximo 24 de noviembre.



Los grupos en contra, en su mayoría ligados a grupos religiosos, tales como la Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, no pueden bloquear la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo, pero sí que se aprueben fuera del marco del matrimonio, al no cambiar la definición tradicional del mismo.